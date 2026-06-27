Inglaterra vs Panamá: pronóstico, horario y qué necesita cada selección para avanzar en el Mundial 2026

El Mundial 2026 llega este sábado 27 de junio con el duelo entre Inglaterra vs Panamá, el cual promete tener mucho más de lo que parece. Mientras los europeos llegan con la mira puesta en asegurar el primer lugar del Grupo L, la escuadra canalera intentará despedirse del torneo con una actuación que deje buenas sensaciones para sus aficionados.

Los dirigidos por Thomas Tuchel suman cuatro puntos tras vencer a Croacia y empatar sin goles frente a Ghana, un resultado que dejó varias dudas sobre su funcionamiento ofensivo. Aun así, dependen de sí mismos para terminar como líderes del sector y evitar un camino más complicado en la fase de eliminación directa.

Del otro lado aparece una selección panameña que ya no tiene posibilidades de clasificar, pero que llega sin la presión de los puntos y con la oportunidad de regalarle una alegría a su afición en el cierre de su aventura mundialista.

¿Quién es favorito para ganar el Inglaterra vs Panamá?

La diferencia de planteles, experiencia internacional y calidad individual coloca a los ingleses muy por encima de Panamá. Además, los Three Lions saben que un triunfo prácticamente les garantiza terminar en la cima del grupo, un detalle que puede ser clave para tener un cruce más favorable en la siguiente ronda.

Sin embargo, el equipo europeo todavía tiene pendiente convertir su dominio en goles. Contra Ghana controló gran parte del encuentro, pero volvió a sufrir frente a un rival que apostó por defender con muchos hombres. Thomas Tuchel reconoció que su equipo debe encontrar mejores soluciones cuando enfrente bloques defensivos muy cerrados, algo que podría repetirse frente a Panamá.

Para los centroamericanos, el reto será aprovechar cualquier espacio al contragolpe y tratar de incomodar a una selección inglesa que aún no termina de convencer pese a sus buenos resultados.

Así llegan Inglaterra y Panamá al partido

Inglaterra

Aunque marcha invicta, Inglaterra todavía no muestra la versión dominante que muchos esperaban antes del torneo.

El empate ante Ghana dejó cuestionamientos sobre la creatividad ofensiva y también abrió preocupaciones por el estado físico de algunos jugadores. Reece James sigue siendo duda por molestias musculares, mientras que otros futbolistas han trabajado con cargas diferenciadas durante la semana.

Aun así, figuras como Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka y Marcus Rashford continúan siendo las principales armas para romper cualquier defensa.

Panamá

Aunque la eliminación ya está consumada, Panamá tiene motivos para competir hasta el último minuto.

Una victoria sobre una potencia mundial sería uno de los resultados más importantes en la historia reciente de la selección y serviría para cerrar con orgullo su participación en la Copa del Mundo.

Además, jugar sin presión puede convertir al conjunto canalero en un rival mucho más peligroso de lo que indican los pronósticos.

¿Qué necesita Inglaterra para avanzar como líder?

Con una victoria, Inglaterra asegurará el liderato del Grupo L sin depender de ningún otro resultado.

Si empata o pierde, deberá esperar lo que ocurra en el otro encuentro del grupo, donde Ghana y Croacia también pelean por avanzar. La diferencia de goles podría convertirse en el factor decisivo para definir las posiciones finales.

Pronóstico del Inglaterra vs Panamá

El escenario más probable es un triunfo inglés que le permita instalarse como líder del Grupo L y llegar con mayor confianza a la fase de eliminación directa.