Jordania vs Argentina EN VIVO: dónde ver GRATIS el partido del Mundial 2026, horario y qué necesitan ambos equipos

La actividad del Grupo J de la Copa del Mundo 2026 continúa con uno de los encuentros más esperados de la jornada. La Selección de Argentina, vigente campeona del mundo, enfrenta a Jordania con el objetivo de acercarse a la clasificación a la siguiente ronda y mantener el buen nivel que ha mostrado desde el inicio del torneo.

Miles de aficionados estarán pendientes del compromiso, ya que la Albiceleste parte como favorita, aunque en un Mundial ningún partido está resuelto antes del silbatazo inicial.

El encuentro podrá seguirse completamente EN VIVO a través de la televisión y plataformas digitales que cuentan con los derechos de transmisión del Mundial 2026, además de opciones gratuitas disponibles en territorio mexicano.

Horario del partido

Partido: Jordania vs Argentina

Jordania vs Argentina Competencia: Copa del Mundo 2026

Copa del Mundo 2026 Grupo: J

J Fecha: Viernes 26 de junio de 2026

Viernes 26 de junio de 2026 Transmisión: Señal de televisión abierta, TV de paga y plataformas de streaming con derechos del torneo.

Argentina quiere dar otro golpe de autoridad en el Grupo J

Después de un sólido comienzo en la fase de grupos, Argentina busca sumar tres puntos más que prácticamente la dejarían con un pie en los octavos de final.

El conjunto sudamericano mantiene una base experimentada combinada con jóvenes futbolistas que atraviesan un gran momento. Esa mezcla le ha permitido conservar el estilo ofensivo que lo convirtió en protagonista del futbol internacional durante los últimos años.

Aunque el favoritismo está del lado argentino, el cuerpo técnico sabe que un exceso de confianza puede convertirse en el peor rival. En un torneo tan corto como el Mundial, cualquier descuido puede modificar el rumbo de una selección.

Además de la victoria, la Albiceleste buscará mejorar su diferencia de goles, un criterio que suele cobrar relevancia cuando se define el orden de los equipos dentro del grupo.

Jordania quiere sorprender al campeón del mundo

Para Jordania, enfrentar a Argentina representa uno de los desafíos más importantes de su historia reciente.

La selección asiática llega con la ilusión de competir de tú a tú frente a uno de los candidatos al título y demostrar que su crecimiento en los últimos años no ha sido casualidad.

Un resultado positivo podría cambiar completamente el panorama del Grupo J y mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.

El equipo sabe que deberá apostar por un partido inteligente, con orden defensivo y aprovechando cualquier oportunidad al contragolpe para intentar incomodar al vigente campeón.

¿Qué está en juego en este partido del Mundial 2026?

Más allá de los tres puntos, este compromiso puede marcar el rumbo del grupo.

Si Argentina consigue la victoria, aumentará considerablemente sus posibilidades de clasificar a los octavos de final e incluso podría asegurar el liderato dependiendo de los otros resultados.

Por su parte, Jordania necesita sumar para seguir soñando con hacer historia en la Copa del Mundo y mantenerse en la pelea por uno de los boletos a la siguiente ronda.

Con estilos completamente distintos y objetivos igual de importantes, el encuentro promete emociones desde el primer minuto.

Un partido que nadie quiere perderse

Cada jornada del Mundial 2026 aumenta la intensidad de la competencia y el choque entre Jordania y Argentina se perfila como uno de los duelos más atractivos del día.

La Albiceleste intentará confirmar su condición de favorita, mientras que Jordania buscará escribir una de las grandes sorpresas del campeonato. El balón está listo para rodar y millones de aficionados seguirán de cerca un partido que puede cambiar el destino del Grupo J.