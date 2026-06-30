¿Quieres tener un Checo Pérez de cartón? Escudería Telmex te regalará uno si México le gana a Ecuador en el Mundial 2026

¿Cómo conseguir un Checo Pérez de cartón? | Escudería Telmex lanza promoción si México vence a Ecuador.

A unas horas del esperado duelo entre México y Ecuador, la Escudería Telmex sorprendió a los aficionados con una peculiar promesa que ya comenzó a generar conversación en redes sociales: regalará figuras de cartón de Sergio “Checo” Pérez si la Selección Mexicana consigue la victoria.

El anuncio fue compartido a través de las redes sociales de la escudería con un mensaje que promete: “Si México gana hoy, regalamos Checos de cartón”, acompañado de una imagen del piloto mexicano vistiendo el uniforme de Cadillac y sosteniendo un balón de futbol.

Checo Pérez, un referente del orgullo mexicano

La iniciativa hace referencia a una de las tendencias más populares entre los seguidores de Checo Pérez en los últimos años. Diversas marcas, principalmente de productos y accesorios para automóviles, colocaron figuras de cartón del piloto en tamaño real como parte de campañas publicitarias. Su popularidad fue tal que en redes sociales se viralizaron numerosos videos de personas que intentaban llevarse estos cartones de tiendas y gasolineras para conservarlos como recuerdo.

Ahora, la Escudería Telmex decidió aprovechar ese fenómeno y convertirlo en un incentivo para apoyar al Tricolor en uno de los partidos más importantes de la fase eliminatoria del Mundial.

¿Cómo conseguir un Checo Pérez de cartón?

Por el momento, la Escudería Telmex únicamente confirmó que los cartones serán regalados si México derrota a Ecuador, pero todavía no ha revelado la mecánica para obtener uno.

Se espera que, en caso de concretarse el triunfo mexicano y el pase a los octavos de final, la escudería publique las bases, fechas y requisitos para participar en la dinámica.

Mientras tanto, la expectativa crece tanto por el futuro de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 como por la posibilidad de que los aficionados puedan llevarse a casa una de las figuras de cartón más codiciadas por los seguidores del piloto mexicano.