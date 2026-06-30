Olivia Rodrigo y sets de Lego Olivia Rodrigo revela colección completa de sets de Lego: Precios, cómo y cuándo comprarlos (Instagram: @oliviarodrigo)

El universo morado de la cantante llega al pequeño mundo de los bloques. LEGO y Olivia Rodrigo anunciaron oficialmente la colaboración, presentando cinco sets coleccionables repletos de referencias ocultas, las famosas minifiguras de la artista y detalles icónicos de sus giras mundiales. Aquí conocerás los precios, dónde podrás adquirirlos y la fecha de lanzamiento de estos fabulosos sets que no pueden faltar en la colección de los Livies.

¿Cuándo sale a la venta la colección de Olivia Rodrigo?

Para los fans que ya no pueden esperar más, la preventa de los primeros sets ya comenzó a través de la tienda oficial en línea de LEGO. Sin embargo, el lanzamiento, tanto en tiendas físicas como digitales, se llevará a cabo el próximo 1 de agosto de 2026.

¿Cuánto costarán los sets de LEGO de Olivia Rodrigo en México?

La colección incluye cinco sets pensados para diferentes presupuestos, los cuales van desde los elementos decorativos hasta los detallados escenarios de conciertos. Estos son los precios aproximados.

Olivia Rodrigo’s Vinyl (43028): Un tocadiscos y vinilo construible con 360 piezas. Su precio es de $699 MXN .

Un tocadiscos y vinilo construible con 360 piezas. Su precio es de . Olivia Rodrigo’s Flower Bouquet (11507): El primer set de la línea LEGO Botanicals personalizado para un artista, con flores moradas construidas a partir de pequeñas guitarras eléctricas. Cuesta $1,099 MXN .

El primer set de la línea personalizado para un artista, con flores moradas construidas a partir de pequeñas guitarras eléctricas. Cuesta . Olivia Rodrigo’s Concert Moon (43029): Recrea el icónico momento de su gira GUTS World Tour donde vuela sobre la luna creciente flotante sobre un reproductor giratorio. Cuesta $1,199 MXN .

Recrea el icónico momento de su gira donde vuela sobre la luna creciente flotante sobre un reproductor giratorio. . Olivia Rodrigo’s Secret Storage (43030): Un alhajero de recuerdos en forma de estuche de gira con compartimentos secretos . Su precio oficial en México es de $1,999.00 MXN .

Un alhajero de recuerdos en forma de estuche de gira con compartimentos secretos Su precio oficial en México es de . Olivia Rodrigo’s Dual Guitar (43031): El set más grande de la colección con 1,228 piezas donde se muestra un pequeño escenario al interior de su guitarra. Su precio es de $2,799 MXN.

¿Qué secretos esconden los sets de Olivia Rodrigo de LEGO?

La propia Olivia Rodrigo confesó que estuvo sumamente involucrada en el diseño: “Siempre me ha encantado esconder pequeños detalles y significados en mi música y mis vídeos, así que trabajar con el equipo de LEGO para crear algo que los fans puedan construir y explorar juntos ha sido muy emocionante”, declaró la cantante.

Los bloques esconden desde cuadernos con letras escritas a mano que emulan la era SOUR, flores con pétalos en forma de guitarras, hasta recreaciones exactas de vestuarios emblemáticos e incluso detalles que rinden homenaje a la herencia filipina de la artista. Cada uno de los sets está diseñado para ser una pieza de colección obligatoria en la habitación de cualquier Livie.