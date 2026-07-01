¿Cuáles son las mejores cervezas inglesas y se venden en México? Conoce cuáles son las mejores cervezas inglesas y si puedes conseguirlas en México (Pexels)

Previo al encuentro entre México vs. Inglaterra, continúa creciendo el interés por parte de los aficionados hacia el país que enfrentará a la Selección Mexicana en octavos de final.

Por lo que, aquí te compartimos una lista con las mejores cervezas inglesas que podrás encontrar en México y con las cuales incluso podrías ver el próximo partido de la Selección Mexicana en contra de Inglaterra.

La cerveza inglesa es una de las bebidas más antiguas en el Reino Unido, siendo la más consumida durante la Edad Media, llegando a convertirse en una parte fundamental de su cultura y que actualmente es altamente apreciada por los amantes de esta bebida embriagante.

Estilos de cerveza inglesa: ¿Qué significan las siglas Ale, Stout y Porter?

La cerveza inglesa es principalmente conocida por su amplia variedad de estilos y sabores únicos, para todos los gustos y ocasiones. Algunos de los tipos de cervezas inglesas más conocidos son:

Pale Ale: Es uno de los estilos más antiguos de la cerveza inglesa y se caracteriza por su sabor a lúpulo y maltas pálidas.

Es uno de los estilos más antiguos de la cerveza inglesa y se caracteriza por su sabor a lúpulo y maltas pálidas. Brown Ale: Es una cerveza oscura con sabor a maltas tostadas y caramelo.

Es una cerveza oscura con sabor a maltas tostadas y caramelo. Porter: Cerveza oscura con sabor a café y chocolate, la cual se elabora con maltas tostadas.

Cerveza oscura con sabor a café y chocolate, la cual se elabora con maltas tostadas. Stout: Es una cerveza similar a la Porter, sin embargo se diferencia por su sabor más intenso a café y chocolate.

Es una cerveza similar a la Porter, sin embargo se diferencia por su sabor más intenso a café y chocolate. Mild: Es una cerveza con bajo nivel de alcohol y se caracteriza por su sabor suave.

Es una cerveza con bajo nivel de alcohol y se caracteriza por su sabor suave. Bitter: Esta cerveza se caracteriza por su sabor amargo y maltoso, la cual se sirve a temperatura ambiente.

¿Cuáles son las mejores cervezas inglesas?

Se suele decir que, “Para gustos, los colores”, sin embargo, estas son algunas de las cervezas inglesas consideradas las mejores por la mayoría de los británicos:

Fuller’s London Pride (cerveza tipo bitter)

(cerveza tipo bitter) Samuel Smith’s Nut Brown Ale (cerveza tipo brown ale)

(cerveza tipo brown ale) Fuller’s ESB (Cerveza tipo extra especial bitter)

Mientras que, algunas de las marcas más conocidas por su cerveza inglesa son:

Sharp’s

St Austell

Marston’s

Hobgoblin

Young’s

¿Se puede comprar cerveza inglesa en México?

Si estás interesado en conseguir alguno de los tipos de cerveza inglesa que mencionamos como la Brown Ale, Pale Ale o la Bitter, puedes comprarlas en México a través de tiendas especializadas, las cuales importan estas bebidas alcohólicas, por lo que puedes conocer el auténtico sabor de estas cervezas.