Ángel de la Independencia ¿Quién fue la modelo del Ángel de la Independencia y por qué se festejan ahí las victorias de México? (Pexels)

Cada vez que la Selección Mexicana consigue una victoria histórica en la cancha, el destino de miles de fanáticos está más que claro: Paseo de la Reforma. El Ángel de la Independencia se transforma de inmediato en un mar de camisetas verdes, banderas y cantos colectivos. Sin embargo, en pleno furor del Mundial 2026, surge la gran curiosidad por saber quién fue la modelo del Ángel de la Independencia y por qué se festejan ahí las victorias de México. Detrás de este coloso de 45 metros de altura se esconde una historia de mitos, arte y tradición que todo aficionado debe conocer.

¿Quién fue la modelo que inspiró el diseño del Ángel?

La figura que corona la columna no es un ángel celestial, sino una representación de Niké, la diosa griega alada de la victoria. Su diseño estuvo a cargo del arquitecto Antonio Rivas Mercado y las esculturas de bronce con baño de oro de 24 quilates fueron creadas por el artista italiano Enrique Alciati.

Sobre quién inspiró las facciones de la emblemática diosa, existen dos hipótesis históricas que dividen a los historiadores, pues la versión más extendida asegura que fue una joven que trabajaba como secretaria, Ana María Mazadiego Fernández, del general Porfirio Díaz, quien prestó su imagen para el proyecto.

Una hipótesis alternativa señala a Ernesta Robles, una costurera de 23 años. Según los relatos de la época, Alciati quedó maravillado con el porte y la silueta de la joven debido a su gusto por los bailes de salón, por lo que sirvió como modelo tanto para las piernas como para el rostro del Ángel.

El motivo de su creación: el Centenario de la Independencia

El monumento que hoy conocemos popularmente como el Ángel de la Independencia no se construyó de manera fortuita. Su edificación fue una orden directa del entonces presidente de México, el general Porfirio Díaz, quien planeó con años de anticipación las magnas celebraciones del Centenario de la Independencia de México en 1910.

Díaz quería consolidar la identidad nacional y la modernización del país mediante obras públicas monumentales. La primera piedra de la columna se colocó formalmente en 1902, y tras varios años de planeación, el conjunto monumental fue inaugurado el 16 de septiembre de 1910, justo a tiempo para conmemorar los 100 años del inicio de la gesta independentista de 1810.

Inspirada en la Columna de Trajano en Roma y la Columna de la Victoria en Berlín, la estructura monumental mide 45 metros de altura. La escultura que la corona, conocida formalmente como la Victoria Alada, está hecha de bronce con recubrimiento de oro, mide 6.7 metros y pesa alrededor de 7 toneladas.

Cada elemento de la deidad tiene un significado: en su mano derecha sostiene una corona de laurel para colocarla simbólicamente sobre la cabeza de los héroes patrios, mientras que en la izquierda sujeta una cadena rota de eslabones, la cual representa el fin de los tres siglos de dominio español en México.

¿Por qué se convirtió en el epicentro de los festejos de México?

Aunque el monumento nació originalmente como Centenario de la Independencia de México, su ubicación y diseño lo convirtieron de manera natural en el corazón de la Ciudad de México. Al conectar las zonas más importantes de la capital a través de Paseo de la Reforma, el Ángel pasó a ser el punto de encuentro ideal para manifestaciones sociales, políticas y culturales.

La transición hacia el terreno deportivo ocurrió a mediados del siglo XX. Con el crecimiento del futbol en el país y las primeras grandes hazañas de la Selección Mexicana, la afición encontró en la amplia glorieta del Ángel el espacio público perfecto para reunirse en grupos, colgar banderas y descargar la euforia colectiva. Desde entonces, ganar un partido crucial o un título importante no está completo si no se corona con una icónica foto rodeando la base de la columna del Ángel de la Independencia.