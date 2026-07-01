Este es el pueblo más británico de México y está a menos de 2 horas de la CDMX (Gobierno de México)

Diversas historias rodean a este pueblo de legado minero ubicado en el estado de Hidalgo, a menos de dos horas de la Ciudad de México (CDMX), que con sus casonas de estilo Inglés se entremezclan con sus platillos típicos y un ambiente frío y boscoso del lugar.

Su legado Inglés data de 1824 cuando arribó el primer grupo de mineros extranjeros a territorio mexicano, para recuperar la industria minera de Real del Monte, justo después de la independencia en el país.

Al arribar a tierra azteca, la comitiva trajo consigo la tecnología minera más avanzada hasta ese momento, para trabajar los materiales preciosos de las minas, así como sus comidas y tradiciones.

Conforme los ingleses de la región de Cornualles se establecieron en esta región del estado de Hidalgo, también comenzaron a edificar casas con techos inclinados y a compartir con los locales las típicas empanadas o mejor conocidas como pastes, que con el paso del tiempo se convirtieron en una de las comidas típicas de la región.

El futbol mexicano nació en un pueblo de montaña

Asimismo, los extranjeros que se asentaron en Real del Monte continuaban con sus tradiciones y una de ellas fue el futbol, estableciendo un tradición local. Durante sus descansos los mineros mantenían un encuentro amistoso que daba inicio en punto de las 16:00 horas.

Estos partidos se llevaban a cabo en lo que ahora es un estacionamiento, cercano a la mina Dolores, en donde se observa una placa conmemorando el sitio donde nació el futbol como lo conocemos hoy en día, por lo cual, a través de esta historia se popularizó la frase “El futbol mexicano nació en un pueblo de montaña”.

Estos eventos también dieron pie a la formación del Club Pachuca, cuya alineación original se conformó de jugadores con apellidos ingleses.

En el Panteón Inglés de Real del Monte se puede conocer sobre el legado británico

Este lugar guarda grandes secretos y un cementerio que habla de la tradición de todos los cornuallés que vivieron ahí. El Panteón Inglés de Real del Monte se encuentra en una de las partes más altas de la localidad y fue establecido en 1851. En él se pueden observar las múltiples lápidas que apuntan hacia el noreste, dirección en la que se encuentra Inglaterra.

En 2024 se incorporó a la lista de Pueblos Mágicos de México y es considerado uno de los puntos más turísticos del estado.