Tianguis de Mamá Lucha en Bodega Aurrera: ofertas disponibles hasta el 2 de julio de 2026

Ofertas en el Tianguis de Mamá Lucha HOY Fotoarte: La Crónica

Comienza el mes de julio y con él una nueva tanda de ofertas en Bodega Aurrerá con su clásica campaña del Tinaguis de Mamá Lucha, en donde encontrarás las mejores ofertas en frutas, verduras y carnes en toda la tienda.

El objetivo de esta semana de promociones es hacer compras más inteligentes sin comprometer tu bolsillo. Por ello, en esta nota te dejamos el listado con las promociones disponibles hasta este 2 de julio.

Estas son las mejores ofertas del Tianguis de Mamá Lucha

Entre los productos más llamativos de esta semana destacan verduras que forman parte de la canasta básica y que suelen utilizarse diariamente en la cocina mexicana.

Frutas y verduras

Sandía roja a $12.00 el kilo.

Espárrago verde a $12.00 el manojo.

Plátano Chiapas a $19.00 el kilo.

Jícama a $20.00 el kilo.

Piña Miel a $23.00 el kilo.

Manzana Gala en bolsa a $40.00 el kilo.

Uva verde a $59.00 en empaque.

Uva blanca sin semilla a $59.00 el kilo.

Kiwi a $70.00 el kilo.

Carnes, pollos y pescados

Pierna con Muslo de Pollo corte americano a $30.00 el kilo.

Pollo entero a $36.00 el kilo.

Alitas adobadas a $79.00 el kilo.

Pechuga con hueso a $75.00 el medio kilo.

Pechuga de Pollo corte americano a $89.00 el kilo.

Milanesa de Pechuga fresca a $90.00 el medio kilo.

Molida de Res 70/30 Aurrera a $56.00 el empaque de 500 g.

Carne de Res molida Marketside a $61.00 el empaque de 500 g.

Carne de Cerdo al pastor Marketside a $61.00 el empaque de 500 g.

Molida especial de Res y Cerdo Mezquite a $64.00 el empaque de 400 g.

Chuleta ahumada a $65.00 el medio kilo.

Costilla para asar a $79.00 el medio kilo.

Nuggets de Pollo Del Día a $73.00 el empaque de 450 g.

Carne para Hamburguesa Marketside a $84.00 el empaque de 720 g.

Arrachera de Res Marinada Marketside a $185.00 el empaque de 600 g.

Filete Basa rojo a $38.00 el medio kilo.

Filete de Tilapia a $52.00 el medio kilo.

¿Hasta cuándo estarán disponibles las promociones?

El Tianguis de Mamá Lucha permanecerá vigente hasta el jueves 2 de julio, por lo que los consumidores todavía tienen varios días para aprovechar los precios especiales antes de que llegue una nueva ronda de ofertas.

Como ocurre cada semana, los descuentos pueden modificarse una vez concluida la campaña, por lo que quienes planean hacer el súper en los próximos días podrían encontrar un buen momento para comprar frutas, verduras y algunos productos de consumo diario.

Consejos para ahorrar todavía más en el súper

Aunque las promociones ayudan a reducir el gasto, especialistas en finanzas personales recomiendan seguir algunas prácticas para aprovechar mejor cada visita al supermercado: