México vs. Inglaterra en Cinépolis: ¿En qué sucursales de CDMX podrás ver el próximo partido de la Selección Mexicana?

Tras la victoria de México ante Ecuador y de Inglaterra sobre RD Congo, ahora ambos países se enfrentarán en octavos de final para determinar quién continuará avanzando en el Mundial 2026.
El partido de México vs. Inglaterra se llevará a cabo el próximo domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México y, si estás buscando cómo ver el próximo partido de la Selección Mexicana, Cinépolis ha anunciado que transmitirá este enfrentamiento.
¿En qué cines de la CDMX transmitirán el partido de México vs. Inglaterra?
Ante la emoción de miles de aficionados por ver jugar a México en octavos de final, algunas personas han comenzado a planear cómo y dónde ver el partido de México vs. Inglaterra, por lo que Cinépolis se perfila como una de las mejores opciones para mirar este enfrentamiento en pantalla grande.
Sin embargo, a pesar de que Cinépolis anunció que transmitirá el partido de México vs. Inglaterra, aún no han compartido cuáles son los cines en los que se podrá ver; no obstante, se espera que sean en alguna de las siguientes sucursales de la CDMX:
Sur:
- Ajusco
- Copilco
- Gran Terraza Coapa
- Miramontes
- Mítika
- Oasis Coyoacán
- Pabellón Cuemanco
- Paseo Acoxpa
- Patio Tlalpan
- Patio Universidad
- Perisur
- Portal San Ángel
- Universidad
- Centro:
- Diana
- Fórum Buenavista
- Plaza Tlatelolco
- Puerta Tlatelolco
Poniente:
- Holly
- Magno Centro Interlomas
- Parque Toreo
- Paseo Interlomas
- Patio Santa Fe
- Plaza Carso
- Portal Centenario
Oriente:
- Ánfora
- Ermita
- Las Antenas
- Parque Tepeyac
- Plaza Aeropuerto
- Plaza Central
- Plaza Oriente
- Plaza Tepeyac
- Portal Churubusco
- Puerta Aragón
- Viaducto
Norte:
- City Center Zona Esmeralda
- Encuentro Fortuna
- Encuentro Tlanepantla
- Galerías Atizapán
- Gustavo Baz
- La Cúspide
- Pabellón Río de los Remedios
- Parque Jardín Azcapotzalco
- Pedregal Atizapán
- Plaza Crystal Atizapán
- Plaza Cuitláhuac
- Punto Atizapán
- Satélite
- Sentura Tlanepantla
- Torres Lindavista
- Town Center El Rosario
- Town Center Nicolás Romero
- Vía Vallejo
- Vista Norte
¿A qué hora juega la Selección Mexicana el domingo? Horario del partido de México vs. Inglaterra
El partido de octavos de final de México vs. Inglaterra del próximo domingo 5 de julio dará inicio a las 18:00 horas (tiempo del centro de México), por lo que al ser una transmisión en vivo, en Cinépolis la función también iniciará a esta hora.
No solo es la selección, es todo #México, ¡vamos ahora por ti Inglaterra! 🇲🇽🏴⚽ pic.twitter.com/o4AEobrbGU— Cinépolis (@Cinepolis) July 1, 2026