¿En qué hotel se hospedará Inglaterra en CDMX?: esto se sabe antes del partido contra México

¿En qué hotel se quedará la selección de Inglaterra? Foto: Especial

México ha dado un paso más en este camino hacia la Copa del Mundial 2026, tras derrotar con dos goles a cero a la selección de Ecuador, victoria que les ha valido un merecido avance hacia los octavos de final. Su rival a vencer el próximo domingo 5 de julio será la selección de Inglaterra, misma que ya se prepara para pisar suelo azteca.

Ante la noticia, internet ha hecho su magia y ha dado a conocer el hotel donde se hospedará la selección inglesa, por lo cual las redes sociales ya comienzan a encenderse para organizar la famosa “serenata” en las inmediaciones de dicho lugar.

¿En qué hotel se hospedará la selección de Inglaterra en CDMX?

A pesar de que la FA (Federación Inglesa) no ha confirmado el hotel oficial donde se alojará la selección visitante, ya comenzaron las especulaciones de los posibles recintos donde instalarán su búnker.

Uno de ellos es el Hotel The Westin Santa Fe, ubicado en la Alcaldía Álvaro Obregón, al suroeste de la Ciudad de México, y a 7 minutos a pie del centro de convenciones Expo Bancomer Santa Fe, a 2 km del distrito financiero Santa Fe.

Mientras llega la confirmación, el público mexicano espera repetir la misma bienvenida tal como ocurrió con la selección de Ecuador, la cual, ante el asedio de los mexicanos, presentaron una denuncia formal ante la FIFA, por prácticas antideportivas, entonces, ¿se repetirá la misma historia de asedio-denuncia tras la llegada de los ingleses?

¿Cuándo y a qué hora es el partido México vs Inglaterra?

El encuentro entre México vs Inglaterra de los octavos de final se disputará este domingo 5 de julio, en punto de las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca).

La transmisión estará disponible a través de Canal 5 y Azteca 7.

En plataformas de streaming será por medio de TUDN, Azteca Deportes y Vix.