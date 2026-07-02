5 tips para no perder a tus amigos o familiares en los Fan Fest; estos consejos evitarán una mala experiencia

Consejos para no perderte en los Fan Fest Foto: IA

La Copa más importante de fútbol ha transformado a la Ciudad de México y a otras sedes mundialistas en enormes puntos de encuentro donde miles de personas comparten una misma pasión: el fútbol. Estadios llenos, Fan Fests, restaurantes, plazas públicas y terrazas se convierten diariamente en escenarios donde aficionados nacionales y extranjeros celebran cada gol, cada victoria y cada momento inolvidable del torneo.

Pero conforme la competencia entra en su etapa decisiva, también aumenta el número de asistentes a los partidos y eventos relacionados con el Mundial. Las calles lucen repletas de camisetas, banderas y familias enteras que buscan vivir una experiencia única, aunque en muchas ocasiones esa emoción viene acompañada de un problema que parece repetirse una y otra vez: perder de vista al grupo.

Las escenas son comunes. Alguien se forma para comprar comida, otro decide ir al baño, un integrante del grupo llega tarde debido al tráfico o simplemente la multitud impide reencontrarse en el punto acordado. Entonces aparecen las llamadas que no entran, los mensajes que tardan en enviarse y la pregunta que prácticamente todos los aficionados han pronunciado alguna vez durante este Mundial:

“¿Dónde estás?”

¿Cómo organizarte con tus amigos o familiares durante los Fan Fest?

Durante un evento masivo, organizarse puede ser tan importante como conseguir boletos o elegir el lugar desde donde se verá el encuentro.

A diferencia de un día cualquiera, los eventos del Mundial concentran a decenas de miles de personas entrando y saliendo al mismo tiempo, lo que provoca saturación en las vialidades, estaciones del transporte público, accesos a los estadios y zonas destinadas para los aficionados.

Lo que parecía un punto de reunión sencillo puede quedar completamente bloqueado por la cantidad de asistentes. Incluso recorrer unos cuantos metros puede tomar varios minutos debido a la concentración de personas.

En este contexto, la improvisación suele jugar en contra.

¿Por qué es importante mantenerte en contacto en los Fan Fest?

Miles de aficionados han optado por seguir los partidos de la justa futbolera desde los Fan Fests, restaurantes, bares, plazas públicas o reuniones organizadas en casas de familiares y amigos.

Cada uno de estos espacios presenta retos distintos.

Mientras en un estadio existen accesos controlados y protocolos de seguridad, en las zonas abiertas la movilidad suele ser más dinámica y, en ocasiones, más complicada.

La combinación de tráfico, calles cerradas, eventos simultáneos y alta demanda del transporte público obliga a los asistentes a planear mejor cada traslado.

Por ello, empresas dedicadas al desarrollo de herramientas digitales enfocadas en la seguridad familiar consideran que la tecnología puede convertirse en una aliada para facilitar la coordinación sin restarle protagonismo a la convivencia.

Life360: una opción para no perderte en los Fan Fest durante y después de los partidos

En los últimos años, aplicaciones especializadas han evolucionado para ofrecer funciones que van más allá de enviar la ubicación por un mensaje.

Una de ellas es Life360, plataforma que permite crear grupos privados —conocidos como “Círculos”— en los que familiares, amigos, parejas o compañeros pueden compartir su ubicación en tiempo real mientras dura un evento o un trayecto.

La finalidad no es monitorear constantemente dónde se encuentra cada integrante, sino facilitar la comunicación cuando las condiciones del entorno dificultan el contacto tradicional mediante llamadas o mensajes.

En escenarios como conciertos, festivales o eventos deportivos multitudinarios, conocer la ubicación aproximada de quienes integran el grupo puede ahorrar tiempo y reducir la incertidumbre cuando alguien se retrasa o toma una ruta distinta.

Cinco recomendaciones para disfrutar el Mundial sin perder a tu grupo de amigos o familiares

Con base en la experiencia de eventos masivos y en las recomendaciones de especialistas en conectividad, existen medidas sencillas que pueden marcar una diferencia importante durante la jornada.

1. Definan un punto de encuentro antes de llegar

No esperen a estar entre miles de personas para decidir dónde verse. Elegir un punto claro —una entrada, una estación del Metro o Metrobus, una esquina o un lugar fácil de identificar— puede evitar confusiones cuando la señal falla o el grupo se separa.

2. Compartan su ubicación en tiempo real con las personas con las que van

No se trata de estar viendo el mapa todo el tiempo, sino de tener una forma sencilla de saber dónde está cada quien si alguien se retrasa, se separa o necesita ayuda para encontrar al grupo. Crear un Círculo dentro de Life360, con las personas con las que saliste permite tener esa referencia en tiempo real sin saturar el chat. Esto aplica para amigos, parejas, roomies, compañeros de trabajo o familia. La idea es simple: menos mensajes, más tranquilidad.

3. Acuerden cómo van a regresar

Muchas veces todos planean cómo llegar, pero nadie piensa en la salida. Después de un partido, un Fan Fest o una reunión, el tráfico suele concentrarse en los mismos puntos y todos quieren moverse al mismo tiempo. Tener claro quién maneja, quién se va en transporte público, quién pide auto por app o quién regresa acompañado puede hacer el cierre mucho más fácil. Incluso, saber cuándo alguien ya va en camino o llegó a casa puede dar mayor tranquilidad al grupo.

4. Mantengan el celular cargado

Parece obvio, pero en eventos largos el teléfono se usa para todo: boletos, fotos, mensajes, mapas, pagos y transporte. Tener suficiente batería —o una pila portátil— puede evitar que te quedes sin conexión justo cuando más necesitas compartir tu ubicación.

5. Si manejan, el partido termina cuando llegan a casa

La emoción del Mundial también puede distraer. Entre comentar la jugada, escuchar el partido, contestar mensajes o revisar el GPS, es fácil perder la concentración. De acuerdo con una encuesta de Life360, los conductores mexicanos se distraen casi el 30% del tiempo que conducen. Ahora pensemos qué sucede cuando la selección acaba de anotar. Si hay un momento para tener cuidado no solo al manejar sino también cuando transitamos en la calle, es este.