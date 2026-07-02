Liberan a Angela Nikolau e Ivan Beerkus, la pareja que se comprometió en la cima del Empire State

Angela Nikolau e Ivan Beerkus Tras comprometerse en la cima del Empire State y ser detenidos, los famosos escaladores urbanos conocidos por su documental en Netflix fueron liberados de la cárcel.

La temeraria pareja rusa de escaladores, Angela Nikolau e Ivan Beerkus, quienes subieron a la cima del Empire State la tarde de ayer miércoles para comprometerse en uno de los edificios más altos de la metrópoli estadounidense, fueron liberados por las autoridades este jueves 2 de julio; en su paso ante las cámaras, los próximos marido y mujer celebraron su libertad —y amor— con un apasionado beso.

Famosos por protagonizar un documental en Netflix, la pareja rusa se volvió tendencia en redes sociales a nivel internacional por su ascenso a mano limpia hasta la punto del icónico edificio; si bien una parte del público internauta celebró la expresión “punk” de amor, el suceso también abrió el debate sobre los límites entre las hazañas extremas para generar contenido y las consecuencia legales de ello.

De la propuesta de matrimonio más original de la historia... a la cárcel

Angela Nikolau e Ivan Beerkus son dos de los escaladores urbanos más conocidos del planeta tras haber construido una enorme comunidad de seguidores y seguidoras en redes sociales, medio en el que registran sus ascensos sin arnés a algunos de los edificios más altos del mundo.

Las hazañas de la pareja no se han mantenido únicamente como tendencias en el internet, sino que dieron su salto al streaming tras ser retratadas en el documental de Netflix Skywalkers: A Love Story, estrenado en la plataforma durante el 2024.

En esta ocasión, lograron burlar los sistemas de seguridad del Empire State Building y ascendieron hasta la estructura metálica que sostiene la antena del icónico rascacielos; desde ese punto —a más de 440 metros de altura—, los escaladores desplegaron una enorme pancarte con la frase atribuida a Jimi Hendrix: “Cuando el poder del amor venza al amor por el poder, el mundo conocerá la paz”.

Momentos después de retirar el mensaje, la pareja descendió a una plataforma cercana y Beerkus se arrodilló ante su novia, extrayendo un anillo con el que pidió matrimonio a Nikolau.

No obstante, Agentes del Departamento de Policía de Nueva York esperaban por ambos cuando la pareja descendió del edificio; la propuesta culminó en una detención por cargos relacionados con allanamiento, daños a la propiedad, conducta temeraria y otras violaciones derivadas de haber ingresado a zona restringida del edificio.

Liberan a la pareja que se comprometió en el Empire State: así celebran Beerkus y Nikolau su libertad

Tras pasar una noche en prisión, los escaladores Angela Nikolau e Ivan Beerkus fueron liberados por las autoridades este jueves 2 de julio; al retornar a su libertad, la pareja rusa no perdió el tiempo, pues celebraron con un apasionado beso tras protagonizar un día anterior la propuesta de matrimonio más original de los últimos años.

Según la información reportada por TMZ, los escaladores rusos comparecieron ante el tribunal con la misma ropa negra que llevaban durante la acrobacia del miércoles. Ante cargos de “imprudencia temeraria y robo”, así como presuntos daños a la propiedad, Nikolau y Beerkus no se declararon culpables ni inocentes, por lo que el juez les concedió la libertad condicional.

Tras salir del tribunal la tarde de este jueves, los famosos escaladores de Netflix se detuvieron ante las cámaras y compartieron un beso en las escaleras del metro, preparados para escalar su camino al matrimonio.