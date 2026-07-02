Sam’s Club celebra el triunfo de México con 50% de descuento en membresías: así puedes aprovechar la promoción

Sam's Club ofrecerá estos descuentos en membresías por el triunfo de la Selección Foto: IA

El pase de la Selección Mexicana a los octavos de final del Mundial FIFA 2026 no solo desató festejos en las calles del país. También impulsó una ola de promociones comerciales, y una de las más llamativas llegó por parte de Sam’s Club, que anunció un descuento del 50% en sus membresías durante un periodo limitado.

La cadena de clubes de precio informó que la promoción estará vigente del 1 al 5 de julio de 2026 y aplicará para quienes deseen adquirir o renovar una membresía Benefits o Plus mediante compras en línea.

La iniciativa fue presentada como una forma de celebrar la clasificación de México a la siguiente fase del Mundial.

¿En qué consiste la promoción?

De acuerdo con la información difundida por Sam’s Club, el beneficio consiste en un 50% de descuento sobre las membresías participantes utilizando un cupón promocional durante la compra en línea. La campaña está disponible únicamente durante los días establecidos y está sujeta a términos y condiciones específicos.

Entre las condiciones destaca que la promoción aplica para las membresías Benefits y Plus, y que debe realizarse a través de los canales digitales oficiales de la empresa.

¿Qué beneficios ofrece una membresía?

Dependiendo del tipo de membresía, los socios pueden acceder a precios exclusivos, promociones especiales, compras en línea, servicios adicionales y programas de recompensas.

La membresía Plus incorpora beneficios adicionales respecto a la modalidad Benefits, por lo que esta promoción representa una oportunidad para quienes tenían previsto renovar o incorporarse al club de precio.

¿Hasta cuándo estará disponible?

La promoción permanecerá vigente del 1 al 5 de julio de 2026, por lo que los interesados deberán realizar su compra dentro de ese periodo para obtener el descuento.

La empresa recomienda revisar los términos y condiciones antes de completar la operación, ya que existen restricciones sobre elegibilidad, renovación y uso del cupón promocional.

¿Cómo obtener este beneficio?

Lo único que tienes que hacer es ingresar al sitio web de Sam’s Club e ingresar el cupón SMPJ60 durante el proceso de compra.

Por lo tanto, la membresía Plus queda de mil 200 pesos a 600 pesos, mientras que la membresía Benefits reduce su precio de 600 a 300 pesos.