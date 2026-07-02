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Sam’s Club lanzó una promoción con 50% de descuento en las membresías Plus y Benefits tras el triunfo de México. Conoce las fechas, requisitos y cómo aprovechar la oferta

Sam’s Club celebra el triunfo de México con 50% de descuento en membresías: así puedes aprovechar la promoción

Por Fernando Huacuz
Sam's Club ofrecerá estos descuentos en membresías por el triunfo de la Selección
Sam's Club ofrecerá estos descuentos en membresías por el triunfo de la Selección Foto: IA

El pase de la Selección Mexicana a los octavos de final del Mundial FIFA 2026 no solo desató festejos en las calles del país. También impulsó una ola de promociones comerciales, y una de las más llamativas llegó por parte de Sam’s Club, que anunció un descuento del 50% en sus membresías durante un periodo limitado.

La cadena de clubes de precio informó que la promoción estará vigente del 1 al 5 de julio de 2026 y aplicará para quienes deseen adquirir o renovar una membresía Benefits o Plus mediante compras en línea.

La iniciativa fue presentada como una forma de celebrar la clasificación de México a la siguiente fase del Mundial.

¿En qué consiste la promoción?

De acuerdo con la información difundida por Sam’s Club, el beneficio consiste en un 50% de descuento sobre las membresías participantes utilizando un cupón promocional durante la compra en línea. La campaña está disponible únicamente durante los días establecidos y está sujeta a términos y condiciones específicos.

Entre las condiciones destaca que la promoción aplica para las membresías Benefits y Plus, y que debe realizarse a través de los canales digitales oficiales de la empresa.

¿Qué beneficios ofrece una membresía?

Dependiendo del tipo de membresía, los socios pueden acceder a precios exclusivos, promociones especiales, compras en línea, servicios adicionales y programas de recompensas.

La membresía Plus incorpora beneficios adicionales respecto a la modalidad Benefits, por lo que esta promoción representa una oportunidad para quienes tenían previsto renovar o incorporarse al club de precio.

¿Hasta cuándo estará disponible?

La promoción permanecerá vigente del 1 al 5 de julio de 2026, por lo que los interesados deberán realizar su compra dentro de ese periodo para obtener el descuento.

La empresa recomienda revisar los términos y condiciones antes de completar la operación, ya que existen restricciones sobre elegibilidad, renovación y uso del cupón promocional.

¿Cómo obtener este beneficio?

Lo único que tienes que hacer es ingresar al sitio web de Sam’s Club e ingresar el cupón SMPJ60 durante el proceso de compra.

Por lo tanto, la membresía Plus queda de mil 200 pesos a 600 pesos, mientras que la membresía Benefits reduce su precio de 600 a 300 pesos.

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