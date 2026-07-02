México vs Inglaterra: estos municipios del Estado de México proyectarán el partido del Mundial 2026 en pantallas gigantes

La emoción por el México vs Inglaterra se siente desde que se confirmó el rival y, desde luego, el Estado de México no quiere quedarse fuera de la fiesta. Para que más personas disfruten el esperado duelo de octavos de final del Mundial 2026, distintos municipios instalarán pantallas gigantes en plazas y espacios públicos, donde las familias podrán reunirse para apoyar al Tricolor.

La iniciativa busca acercar la experiencia mundialista a quienes no podrán asistir al estadio, además de generar espacios de convivencia en un partido que podría marcar el rumbo de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo.

¿Qué municipios del Estado de México transmitirán el México vs Inglaterra?

El Gobierno del Estado de México confirmó que varios municipios contarán con transmisiones gratuitas del encuentro entre la Selección Mexicana e Inglaterra, programado para este domingo 5 de julio a las 6:00 pm.

Los municipios donde se instalarán pantallas gigantes son:

Toluca

Ecatepec

Naucalpan

Tlalnepantla

Nezahualcóyotl

Chalco

Texcoco

Valle de Chalco

Ixtapaluca

Chimalhuacán

Cuautitlán Izcalli

Atizapán de Zaragoza

Las autoridades señalaron que el objetivo es descentralizar las celebraciones y permitir que la afición viva el Mundial en espacios seguros y accesibles para toda la familia.

Una alternativa para quienes no consiguieron boletos

Con miles de personas buscando entradas para el partido, las pantallas gigantes se han convertido en una de las mejores opciones para seguir el encuentro en un ambiente lleno de pasión futbolera.

Además de la transmisión en vivo, se espera que estos espacios cuenten con operativos de seguridad, protección civil y apoyo logístico para recibir a un gran número de asistentes, como ha ocurrido en otros eventos masivos organizados durante el Mundial 2026.

¿Cuándo y a qué hora juega México vs Inglaterra?

El encuentro entre México e Inglaterra corresponde a los octavos de final del Mundial 2026 y se disputará:

Fecha: Domingo 5 de julio de 2026.

Domingo 5 de julio de 2026. Hora: 6:00 pm (tiempo del centro de México).

6:00 pm (tiempo del centro de México). Sede: Estadio Ciudad de México.

Después de superar a Ecuador en la ronda anterior, el equipo dirigido por Javier Aguirre buscará uno de los boletos a los cuartos de final frente a una de las selecciones favoritas del torneo.

Se espera un ambiente mundialista en todo el Estado de México

El entusiasmo por la participación del Tricolor ha provocado que cada vez más gobiernos locales organicen eventos para seguir los partidos en comunidad. La expectativa para el duelo frente a Inglaterra es alta, pues una victoria significaría uno de los resultados más importantes para México en la historia reciente de los Mundiales.

Las autoridades también invitaron a la ciudadanía a llegar con anticipación, respetar las indicaciones de seguridad y disfrutar del encuentro en un ambiente familiar.

Con estas transmisiones públicas, el Estado de México busca que la emoción del Mundial no se limite al estadio y que miles de aficionados puedan compartir uno de los partidos más esperados del torneo.