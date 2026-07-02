¿Hunter x Hunter tendrá final generado por IA...? Togashi causa controversia por su comentario en Shonen Jump

Manga Hunter x Hunter Togashi Yoshihiro generó polémica tras compartir una opinión “sarcástica” sobre la posibilidad de finalizar Hunter x Hunter con apoyo de la Inteligencia Artificial.

La comunidad fanática del manga, tanto moderno como clásico, ha estallado el fin de semana pasado tras el anuncio de que Hunter x Hunter retomaría su serialización semanal en la revista Weekly Shonen Jump a partir del 28 de junio tras 18 meses de una pausa; este descanso formó parte de una serie de interrupciones prolongadas que han dificultado el avance orgánico de la historia en los últimos años, debido a problemas de salud y dolores lumbares crónicos que padece Togashi Yoshihiro, autor y dibujante de la popular aventura.

El retorno de Hunter x Hunter, cuyo capítulo 411 fue liberado el reciente fin de semana, vino acompañado con el lanzamiento del tomo 39 programado para el viernes 3 de julio, cuya cifra de copias en circulación ha superado los 100 millones de ejemplares a nivel mundial debido a su popularidad acumulada desde finales de los noventa como uno de los mejores mangas de la historia.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, ya que los seguidores y seguidoras de esta historia se mantienen expectantes de posibles pausas futuras y la posibilidad de un final incompleto. A la preocupación se suma un “comentario sarcástico” que Togashi realizó a la revista Shonen Jump, donde sopesó la idea de entrenar a una herramienta de Inteligencia Artificial para producir el desenlace de su historia.

¿Togashi considera el uso de la IA para continuar Hunter x Hunter?

Togashi Yoshihiro, aclamado mangaka de 60 años de edad, destaca por su mente creativa, analítica e incluso excéntrica, además de poseer un alto compromiso por las obras que entrega al mundo, siendo su constante negación a que otro artista continúe Hunter x Hunter a pesar de sus problemas de salud —que le han impedido mantener un ritmo constante del manga— el principal ejemplo de tal tenacidad profesional.

Debido a ello, su comentario a Shonen Jump sobre la posibilidad de recurrir a la Inteligencia Artificial causó controversia entre su público seguidor y la comunidad del manga en general, quienes inmediatamente solicitaron al prestigioso autor “no caer” en las facilidades de la tecnología moderna; sin embargo, también existió un sector que celebró el probable uso de la herramienta para asegurar un final que parece lejano.

“Pregunta: Si entreno una IA usando sólo mi estilo de dibujo y le hago leer mis guiones gráficos, ¿será capaz de producir un manuscrito?", escribió Togashi en la revista Weekly Shonen Jump #32.

Yoshihiro Togashi author comment in Weekly Shonen Jump Issue #32:



"Question: If I train an AI using only my drawing style and have it read my storyboards, will it be able to produce a manuscript?" pic.twitter.com/577YLgSpt0 — Anime Tokki (@AnimeTokki) July 2, 2026

El debate estalló inmediatamente entre quienes creen que “no importa el modo, importa el final” y seguidores que prefieren “nunca tener final, a tenerlo generado por IA”, señalando opciones de trabajo humano como la contratación de otro mangaka o el apoyo de Naoko Takeuchi, creadora de Sailor Moon y esposa de Togashi.

Sin embargo, el público fanático más fiel al autor ha señalado la obviedad del comentario: es únicamente sarcasmo, resaltando que Yoshihiro se caracteriza por la búsqueda de la autonomía total de sus obras. Durante los años de sus dolores lumbares crónicos, el mangaka se ha negado incluso al apoyo de su esposa, también artista, por lo que el apoyo de una “máquina” resulta una simple broma irónica desde la visión de sus seguidores y seguidoras.

Serialización Hunter x Hunter 2026: ¿hasta cuándo el manga tendrá nuevos capítulos?

Hunter x Hunter, creado por Togashi Yoshihiro —también autor de Yū Yū Hakusho— y publicado desde 1998, ha trascendido hasta la actualidad por ser la historia que redifinió el género shonen gracias a su intrincado sistema de poderes (Nen) y su narrativa profunda, además de influenciar obras destacadas del género como Naruto, Jujutsu Kaisen y Tokyo Ghoul, ya finalizadas.

Sin embargo, el manga ha sufrido hiatus prolongados entre periodos de serialización debido a problemas de salud que han impedido a Togashi dibujar su historia desde 2003; la pausa más reciente tuvo una duración de 18 meses y fue levantada el reciente junio de 2026 con el lanzamiento del capítulo 411.

Esta nueva tanda de capítulos durará 10 semanas, ya que el autor acostumbra publicar una serie de 10 capítulos antes de tomar otra pausa prolongada para el cuidado de su salud.

No obstante, fanáticos y fanáticas del manga consideran la posibilidad de que la serialización de este 2026 se extienda, pues apuntan a que Togashi ha avanzado en la creación de varios borradores y manuscritos.