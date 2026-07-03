Julio aumenta la presencia de alacranes cómo evitar accidentes en casa

La temporada de intensas lluvias en distintas regiones del país, junto con las altas temperaturas, provoca encuentros más frecuentes de alacranes.

Algunos especialistas explican que el calor y la humedad causados por estos cambios de clima favorecen la reproducción y dispersión de estos arácnidos, que suelen abandonar sus refugios subterráneos que han sido cubiertos por el agua.

En la temporada de calor y lluvia, los alacranes modifican su rutina, por lo que existen mayores avistamientos

Durante esta época del año, los escorpiones se ven obligados a modificar sus rutinas, abandonando sus nidos para estabilizar su temperatura corporal en la superficie, lo cual los lleva a buscar lugares frescos y acogedores.

En las grandes ciudades, el asfalto y la falta de vegetación elevan la temperatura de los suelos, lo cual provoca que muchos de estos se resguarden en las casas donde el clima está más controlado.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, los espacios con un ambiente controlado, así como los lugares con humedad, son los sitios de refugio ideales. Al experimentar diversos cambios en su ambiente, estos arácnidos nocturnos incrementan su actividad durante el día, lo que provoca más avistamientos, los cuales, en ocasiones, resultan en picaduras.

¿Cómo prevenir que los alacranes entren a las casas?

Las autoridades recomiendan instalar barreras físicas y mantener buenos hábitos de limpieza para mitigar su entrada. A continuación te compartimos algunas medidas que puedes implementar en casa:

Revisar ropa y calzado antes de usarlo

Evitar la acumulación de escombros al exterior del domicilio

Instalar mosquiteros en puertas y ventanas

Sellar grietas y huecos

Reparar fugas de agua

Usar rejillas en los desagües

¿Qué hacer en caso de picadura de alacrán?

Implementar estas medidas de prevención es clave para disminuir la presencia de estos arácnidos dentro de las casas. En caso de haber sufrido una picadura, las autoridades de salud recomiendan: