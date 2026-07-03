¿Qué electrodomésticos debes desconectar durante una tormenta eléctrica? En esta temporada de lluvias, conoce cuáles son los electrodomésticos que deberás desconectar durante una tormenta eléctrica (Pexels)

Durante la temporada de lluvias, es normal que se registren tormentas eléctricas, las cuales, si no se toman las medidas necesarias, pueden derivar en el daño de tus aparatos electrodomésticos.

Es por esta razón que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha emitido una serie de recomendaciones para evitar que tus aparatos electrodomésticos resulten dañados durante este fenómeno atmosférico.

¿Por qué es peligroso dejar los electrodomésticos conectados durante una tormenta?

Una tormenta eléctrica se caracteriza por una serie de relámpagos y truenos, los cuales pueden llegar a causar sobrecargas eléctricas en aparatos conectados a la corriente, provocando que estos se dañen debido a la sobretensión generada.

Además de que se pueden dañar los electrodomésticos de manera irreparable durante una tormenta eléctrica, debido a una posible sobrecarga eléctrica, también podría resultar en incendios.

¿Cuáles son los aparatos electrónicos que se deben desconectar durante una tormenta eléctrica?

Por lo tanto, desconectar tus aparatos electrónicos durante una tormenta eléctrica podría marcar una gran diferencia para proteger tus electrodomésticos; es por esta razón que, si quieres evitar que tus dispositivos electrónicos resulten daños, estos son los aparatos que la CFE recomienda desconectar durante este fenómeno atmosférico:

Pantallas

Computadoras o laptops

Refrigerador

Horno de microondas

Impresoras y escáneres

Cargadores de celulares

Consolas de videojuegos

Modems

Recomendaciones para evitar que tus aparatos electrodomésticos se dañen durante tormentas eléctricas

Además de los aparatos electrónicos que tienes que desconectar durante una tormenta eléctrica, estas son algunas recomendaciones que puedes seguir para evitar dañar tus electrodomésticos: