¿Por qué aparecen cucarachas cuando empieza la temporada de lluvias?

Cucarachas ¿Por qué aparecen cuando empieza la temporada de lluvias?

La temporada de lluvia y las altas temperaturas no solo traen consigo inundaciones, humedad o encharcamientos, sino también la presencia de mosquitos y otros insectos como las cucarachas que buscan zonas cálidas para resguardarse del mal clima, y el lugar ideal para estos es el hogar.

Aunque muchas personas creen que estos animales aparecen en los sitios con poca limpieza, lo cierto es que distintos factores ambientales pueden favorecer su presencia.

¿Por qué es muy común ver más cucarachas en la temporada de lluvia?

Algunos expertos han indicado que existen razones específicas por las cuales estos insectos suelen abandonar su ambiente natural para buscar refugio en las casas en cuanto las primeras lluvias aparecen, pero la principal es por la inundación de sus nidos.

Estos pueden estar ubicados en el sistema de drenaje, alcantarillas o en las grietas del suelo. Es por eso que comúnmente se les puede encontrar en baños o cocinas, ya que los desagües son la vía directa de escape a lugares más secos.

Las cucarachas huyen de las inundaciones y buscan sobrevivir entre migas y residuos

Otro de los factores que hacen que estos animales invadan los hogares es el calor residual de los electrodomésticos y la posibilidad de encontrar migas, basura orgánica y alimento de mascotas, que favorecen su supervivencia.

Autoridades sanitarias advierten que, una vez que estos insectos se han instalado en las viviendas, contaminan superficies y alimentos, lo que los convierte en un foco abundante de enfermedades gastrointestinales.

¿Cómo prevenir el ingreso de las cucarachas en los hogares?

Para evitar que invadan tu propiedad, se recomienda eliminar en la medida de lo posible sus fuentes de sustento y seguir estas medidas:

Sellar con silicona las grietas

Colocar guardapolvos en las puertas

Usar rejillas de protección en los sistemas de drenaje

Eliminar goteras o fuentes de humedad

No acumular platos sucios en fregaderos

Mantener los contenedores de basura bien tapados

Realizar una limpieza constante

Se sabe que estos molestos visitantes pueden sobrevivir varias semanas sin ingerir alimentos, pero solo resisten pocos días sin beber agua. Por ello, es fundamental reparar fugas de agua y no dejar charcos en piletas o platos de mascotas.

¿Cómo combatir las cucarachas dentro de casa?

Existe gran variedad de métodos para eliminar a estos insectos dentro de las casas. Puedes hacer uso de trampas adhesivas en lugares estratégicos o aplicar insecticidas en polvo o aerosol en las áreas contaminadas. En caso de infestaciones graves, lo ideal es solicitar la ayuda de expertos en control de plagas.