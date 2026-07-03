Resultados Sorteo Superior 2889: ganadores hoy viernes 3 de julio Lotería Nacional

Sorteo Superior 2829 viernes 3 de julio 2026 Lotería Nacional Foto: La Crónica

El Sorteo Superior 2889 de la Lotería Nacional se llevó a cabo este viernes 3 de julio con una bolsa millonaria que despierta una gran expectativa entre los participantes, quienes están pendientes de los resultados y números ganadores para saber si su cachito o serie resultan ser los que coinciden con el premio mayor.

La edición de este viernes se dedicó a la Asociación Mexicana de Pediatría, A.C.

Resultados Sorteo Superior 2889 HOY: números ganadores de la Lotería Nacional | 3 de julio de 2026

En unos minutos te daremos a conocer los resultados oficiales.

¿De cuánto es el premio mayor en el Sorteo Superior 2889?

La atención del público se concentró en el premio mayor de 17 millones de pesos, configurado en dos series que determinan los montos a cobrar.Quien posea ambas series obtiene el total del estímulo económico. La tenencia de una sola permite acceder a la mitad, una cifra que continúa siendo atractiva para muchos participantes.

El costo del cachito fue de 40 pesos, con una posibilidad máxima de ganar 425 mil pesos por fracción. Para quienes prefieren ampliar sus márgenes, la serie completa se ofreció en 800 pesos, mientras que la compra de las dos series quedó disponible en 1,600 pesos, una modalidad adoptada por jugadores que desean aspirar al monto íntegro del premio mayor.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Superior 2889 de la Lotería Nacional

La ceremonia se realizó en el salón principal de la Lotería Nacional y el proceso de extracción se compartió en tiempo real a través de su canal oficial en YouTube.

La grabación permanece disponible para quienes desean revisar la mecánica del sorteo, confirmar algún número o verificar detalles específicos anunciados durante la lectura oficial. A continuación, te presentamos los principales números ganadores:

¿A qué hora es el Sorteo Superior No. 2889 de la Lotería Nacional?

El sorteo comienza a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Superior No. 2889 de la Lotería Nacional?

La confirmación de premios se puede realizar mediante los canales oficiales de la Lotería Nacional. En su portal digital está habilitada la opción para ingresar el número adquirido y verificar premios con precisión inmediata.

La validación también se ofrece en los puntos de venta autorizados en todo el país, donde los participantes reciben asistencia directa para confirmar cualquier resultado.