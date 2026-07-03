Luna del Ciervo 2026: cuándo verla y por qué recibe ese nombre Conoce cuándo será la Luna del Ciervo y por qué se llama así (Imagen hecha con IA)

La siguiente luna llena será la Luna del Cuervo y sucederá durante el mes de julio, por lo que aquí te compartimos cuándo podrás verla y qué significa.

Luna del Ciervo 2026 es uno de los eventos astronómicos más esperados de quienes disfrutan de observar este cuerpo celeste y, a pesar de lo que se podría creer, el nombre que recibe no está relacionado con su forma.

¿Cuándo y a qué hora ver la Luna del Ciervo 2026 en México?

Podrás observar la Luna del Ciervo 2026 desde el 28 hasta el 30 de julio de este año. Sin embargo, la luna llena de julio alcanzará su iluminación máxima el 29 de este mes a las 08:36 horas, tiempo del centro de México.

No obstante, algunos sitios especializados como Star Walk señalan que el mejor momento para ver la Luna del Ciervo es alrededor de la salida local de la luna en la noche más cercana a la luna llena exacta.

¿Por qué se le llama Luna del Ciervo a la luna llena de julio?

A diferencia de lo que se podría llegar a pensar, la Luna del Ciervo no recibe ese nombre debido a un cambio de forma o algo similar, sino que es llamada así ya que coincide con las nuevas astas que les crecen a los ciervos machos jóvenes en verano.

Consejos para fotografiar y disfrutar de la luna llena de julio

Esta Luna del Cuervo 2026 se distingue por porque ópticamente parecerá más grande de lo normal, por lo que si quieres ver esta ilusión lunar, tendrás que observar la luna poco después de su salida, ya que como estará cercana al horizonte parecerá más grande.

Del mismo modo, si lo que quieres es observar a detalle, lo recomendable es que uses binoculares; no obstante, en caso de no contar con ellos, a simple vista la luna aún continuará ofreciendo un gran espectáculo.

Calendario completo de fases lunares en julio

Aquí te compartimos el calendario lunar de julio de 2026, para que puedas observar todas las fases lunares: