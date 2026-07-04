Paraguay vs Francia EN VIVO: horario, canal y dónde ver en México el partido de octavos de final del Mundial 2026

Los octavos de final del Mundial 2026 continúan con uno de los encuentros más atractivos de la jornada. La Selección de Paraguay llega convertida en una de las grandes sorpresas del torneo, mientras que Francia intentará hacer valer su jerarquía para mantenerse en la pelea por el campeonato.

Después de dejar en el camino a una de las potencias europeas, la Albirroja afronta el reto más complicado hasta ahora. Del otro lado estará un conjunto francés lleno de talento, experiencia y figuras capaces de resolver el partido en cualquier momento.

Si planeas seguir este duelo, aquí te contamos a qué hora juega Paraguay vs Francia, qué canal lo transmite en México y dónde verlo completamente en vivo.

¿A qué hora juega Paraguay vs Francia en México?

El partido entre Paraguay y Francia se disputará este:

Sábado 4 de julio de 2026

Horario en México (tiempo del centro): 15:00 horas

Estadio: Lincoln Financial Field, Filadelfia, Estados Unidos.

¿Dónde ver EN VIVO Paraguay vs Francia?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro a través de distintas plataformas.

Transmisión en México

Canal 5

Azteca 7

ViX (streaming)

Paraguay quiere seguir escribiendo una historia inolvidable

Pocas selecciones han sorprendido tanto en esta Copa del Mundo como Paraguay. La Albirroja se ganó su lugar en los octavos de final después de eliminar a Alemania en una dramática tanda de penales, resultado que confirmó el gran momento futbolístico que vive el equipo sudamericano.

El conjunto paraguayo ha destacado por su orden defensivo, intensidad para disputar cada balón y una capacidad para competir sin importar el rival. Esa fórmula le permitió superar una prueba que muchos consideraban imposible y ahora buscará repetir la hazaña.

Francia llega con el peso de ser candidata al título

Si hay una selección acostumbrada a jugar este tipo de partidos es Francia. Los campeones del mundo en Rusia 2018 y finalistas en Qatar 2022 volvieron a instalarse entre los mejores equipos del torneo gracias a un futbol dinámico y una plantilla repleta de talento.

La escuadra dirigida por Didier Deschamps cuenta con futbolistas capaces de cambiar el rumbo del encuentro en cuestión de segundos. Entre ellos sobresale Kylian Mbappé, quien encabeza un ataque que ha sido de los más peligrosos del campeonato y que buscará romper la sólida defensa paraguaya.

Está en juego un boleto a los cuartos de final

El ganador de Paraguay vs Francia asegurará su lugar entre los ocho mejores equipos del Mundial 2026 y dará un paso más rumbo al título.

Para Paraguay, avanzar significaría conseguir una de las clasificaciones más importantes de su historia reciente. Para Francia, en cambio, la obligación es mantenerse en carrera y confirmar su condición de aspirante al campeonato.

Todo está listo para un partido que reúne lo suficiente para convertirse en uno de los más atractivos de los octavos de final.