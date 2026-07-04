Canadá vs Marruecos EN VIVO: horario, canal y dónde ver en México el partido de octavos de final del Mundial 2026

La fase de eliminación directa ya comenzó y uno de los partidos que más expectativa genera hoy es el Canadá vs Marruecos, un encuentro de octavos de final del Mundial 2026 que promete emociones desde el primer minuto.

Mientras Canadá quiere aprovechar el impulso de jugar una Copa del Mundo en casa para seguir escribiendo una página histórica, Marruecos llega con la etiqueta de favorito después de confirmar que su gran momento futbolístico no fue una casualidad.

Si no quieres perderte ningún detalle, aquí te contamos a qué hora juega Canadá vs Marruecos, qué canal lo transmite en México y todo lo que debes saber antes del silbatazo inicial.

¿A qué hora juega Canadá vs Marruecos en México?

El compromiso entre Canadá y Marruecos corresponde a los octavos de final del Mundial 2026 y se disputará este:

Sábado 4 de julio de 2026

Horario en México: 11:00 horas (tiempo del centro del país)

11:00 horas (tiempo del centro del país) Sede: Houston Stadium (NRG Stadium), Houston, Texas.

¿Dónde ver EN VIVO Canadá vs Marruecos?

Los aficionados podrán seguir este atractivo duelo mediante televisión abierta y plataformas digitales.

Transmisión en México

Canal 5

ViX (streaming)

Un duelo con antecedentes mundialistas

Este no será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en una Copa del Mundo.

Canadá y Marruecos ya coincidieron en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, un partido que terminó con victoria para los africanos. Ahora, el contexto es completamente distinto: está en juego un boleto a los cuartos de final y cualquier error puede marcar la diferencia.

Los canadienses buscarán revancha deportiva, mientras que Marruecos intentará confirmar el favoritismo que muchos especialistas le otorgan antes del inicio del encuentro.

Todo listo para los octavos de final

El choque entre Canadá vs Marruecos será el encargado de poner en marcha una de las etapas más emocionantes del Mundial 2026, donde ya no existe margen para equivocarse.

Con dos selecciones que atraviesan un gran momento y estilos muy distintos dentro del campo, el partido promete convertirse en uno de los encuentros más atractivos del fin de semana y definir al primer invitado a los cuartos de final.