¿Quiénes son los aficionados que murieron en los festejos del Ángel de la Independencia? Víctimas confirmadas hasta ahora Ya se han identificado a 3 de las 4 personas fallecidas en los festejos del Ángel de la Independencia (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Tras la victoria de México vs. Ecuador, más de un millón de personas se reunieron en el Ángel de la Independencia y sus inmediaciones para festejar el pase de la Selección Mexicana a octavos de final en el Mundial 2026.

Sin embargo, estos festejos dejaron un saldo de cuatro personas muertas, de las cuales tres han sido identificadas, mientras que las autoridades continúan trabajando para identificar a la cuarta.

Festejos en el Ángel de la Independencia dejan tres muertos por asfixia en Reforma

En la noche del martes 30 de junio y madrugada del miércoles 1 de julio, miles de aficionados se reunieron en Paseo de la Reforma para celebrar el triunfo de la Selección Mexicana ante Ecuador. No obstante, este festejo se vio opacado tras darse a conocer que tres personas habían fallecido a causa de asfixia, debido a las aglomeraciones que se registraron a lo largo de Paseo de la Reforma.

Un hombre de 44 años y una joven de 19 fallecieron en el cruce de las calles Hamburgo y Lancaster, en la colonia Juárez, mientras que la tercera víctima fue una mujer de 48 años, quien fue localizada inconsciente en la calle Berna.

¿Quiénes son los aficionados que murieron en los festejos del Ángel de la Independencia?

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, entre los fallecidos por asfixia se encuentran un hombre de 44 años, una joven de 19 y una mujer de 48, quienes ya fueron identificados por sus familiares.

En redes sociales se dio a conocer el nombre del hombre de 44 años, identificado como Leonardo Ruiz, y el de la joven de 19 como Iraís Robles. Mientras que el secretario de Gobierno, César Cravioto, señaló que ambos son originarios del Estado de México, aunque no especificó si tenían algún parentesco o relación.

La tercera víctima, una mujer de 48 años, es originaria de la CDMX. Aunque no se ha revelado su nombre, se dio a conocer que fue encontrada inconsciente en la calle de Berna, en la alcaldía Cuauhtémoc, y tras recibir maniobras de reanimación por parte de paramédicos, fue declarada sin signos vitales.

¿Quién es la cuarta víctima de los festejos en el Ángel de la Independencia que permanece sin identificar?

La cuarta víctima fue un hombre de alrededor de 30 años, cuya identidad es todavía desconocida. De acuerdo con Nadine Flora Gasman Zylbermann, secretaria de Salud de la Ciudad de México, el sujeto fue trasladado por estatus epiléptico, crisis convulsiva y sangrado de tubo digestivo, falleciendo en el hospital cuando presentó un paro cardiorrespiratorio del que no respondió a las maniobras avanzadas de reanimación.