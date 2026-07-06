Hasta que te conocí: lecciones del Mundial Social

Locura en el Ángel CIUDAD DE MÉXICO, 30JUNIO2026.- Aficionados de la Selección Mexicana arriban al Ángel de la Independencia para ver el partido México vs Ecuador de los 16vos de Final de la Copa Mundial 2026. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

Gobernar también es proteger y gestionar momentos de alta tensión política y emotiva. Las concentraciones masivas son examen definitivo y desafío donde convergen entusiasmo civil, riesgo sistémico y capacidad institucional de respuesta en tiempo real.

El juego entre México e Inglaterra transformó la Ciudad de México en gigantesco campo urbano, espacio donde la estrategia operativa sin precedentes bajo la gestión de Clara Brugada, consiguió restituir realidad y percepción de orden.

El acontecimiento deportivo obligó a revalorar mecanismos tradicionales de control e inauguró un modelo de gestión de concentraciones masivas en el espacio público alineado firmemente con la lógica contemporánea del llamado Mundial Social, una estrategia con la cual se democratizó la fiesta de la Copa Mundial de Futbol, sacándola de la costosa exclusividad de los estadios para llevarla de forma gratuita, incluyente y festiva al espacio público.

Se desarrollaron los 17 festivales futboleros, espacios de encuentro comunitario de los cuales en el Deportivo Hermanos Galeana somos coorganizadores además de mantener la plena atención de todo el equipo del C5 y proveer del suministro estratégico de información al gabinete de seguridad encabezado por Brugada.

Elias Canetti en su obra Masa y poder, advertía sobre la tendencia intrínseca de los conglomerados humanos hacia la descarga incontrolable, un fenómeno capaz de desbordar las estructuras estatales tradicionales. Enfoques modernos de la sociología urbana, representados por teóricos como Clifford Stott, catedrático de la Universidad de Keele en Reino Unido, sugieren una visión alternativa: el comportamiento colectivo guarda una estrecha relación con las dinámicas de interacción entre la autoridad y los ciudadanos.

Bajo esta premisa, la intervención estatal muda de la fuerza hacia la facilitación inteligente, un cambio de rumbo observado minuciosamente en el despliegue del gobierno capitalino: diseño de perímetros de seguridad, aforos máximos, 40 mil servidores públicos, distribución de pantallas a lo largo de Paseo de la Reforma, de Estela de Luz a la avenida Hidalgo, así como un seguimiento puntual de las autoridades.

La mandataria local estuvo en la Sala de Situación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con los secretarios de Seguridad y Gobierno; en la Sala de Crisis del C5 nos acompañaron representantes de la Guardia Nacional, y en el Centro de Monitoreo en una de nuestras unidades móviles afuera del Estadio CDMX, se integraron Mark Roberts, Jefe de la Unidad de Policía de Futbol del Reino Unido —con quien el año pasado, cuando lo recibí en el C5, pronosticamos el quinto partido entre México e Inglaterra—, y Gareth Parkin, Superintendente de la Policía de Mánchester.

El logro de la administración de Brugada está en la institucionalización de procesos de comunicación interdependientes entre secretarías locales en sus funciones operativas cotidianas.

Lejos de la simple colocación de vallas metálicas o el amurallamiento de avenidas, la estrategia gubernamental apostó por un esquema multidimensional de movilidad, prevención médica integrada y acompañamiento civil continuo.

La gestión del espacio público durante y después del partido contra la escuadra británica ejemplifica la viabilidad de albergar pasiones globales ensanchando los derechos ciudadanos locales y permitiendo una apropiación ordenada del entorno común por parte de diversos sectores socioeconómicos eventualmente marginados de circuitos recreativos.

Queda una importante lección de política pública trascendiendo el Hasta que te conocí de Juan Gabriel y el resultado del encuentro: el espacio público es tanto espacio de cohesión social y entorno de seguridad, siempre y cuando la autoridad asuma su rol de facilitadora del encuentro humano y colabore la totalidad de la ciudadanía.