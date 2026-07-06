Julio Regalado en Soriana: estas son las ofertas que podrás aprovechar el 9 de julio para ahorrar en tu despensa

La temporada de Julio Regalado sigue siendo una de las campañas comerciales más esperadas por miles de familias en México, y este 9 de julio de 2026 no es la excepción. La cadena de supermercados mantiene una nueva selección de ofertas en Soriana, con promociones enfocadas en productos de consumo diario, artículos para el hogar y diferentes categorías que permiten reducir el gasto al momento de hacer la despensa.

Durante esta jornada, los consumidores podrán encontrar descuentos directos, promociones por volumen y precios especiales en mercancía participante, una estrategia que se ha convertido en uno de los principales atractivos de la campaña anual.

¿Qué ofertas de Julio Regalado estarán disponibles el 9 de julio?

Entre las promociones destacadas para este día se encuentran beneficios en distintas categorías de productos, entre ellas:

Abarrotes y Alimentos

3x2 (Gratis el tercero) en todas las leches evaporadas (excepto Precíssimo)

3x2 (Gratis el tercero) en todo el pan dulce Bimbo, Tía Rosa y pastelitos Marinela desde 66 g

3x2 (Gratis el tercero) en todos los saborizantes en polvo ChocoMilk y Cal-C-Tose

3x2 (Gratis el tercero) en todos los jugos y néctares Jumex, Ocean Spray y 8 Verduras Herdez

3x2 (Gratis el tercero) en todas las donas de panadería

4x3 (Gratis el cuarto) en todos los chiles envasados

4x3 (Gratis el cuarto) en todas las gelatinas y flanes en polvo

4x3 (Gratis el cuarto) en refrescos de sabores Fanta, Sprite, Joya y Fresca de 600 ml a 3 L (excepto multiempaques)

Aceite comestible mixto 1-2-3 de 1 L: De $48.00 a $42.90

Puré de papa Verde Valle 160 g: De $38.00 a $27.90

Arroz Súper Extra Valley Foods 900 g: A solo $17.90

Leche condensada Pronto 380 g: De $30.00 a $20.00

Leche evaporada UHT Carnation 360 g: De $27.00 a $22.90

Agua natural Bonafont 1.65 L + 350 ml gratis: A solo $15.90

Leche UHT Santa Clara deslactosada (3 pack 1 L) + galletas Oreo 252 g: Todo por $119.90

Leche UHT Valley Foods 1 L (6 pack): A solo $139.00

Yoghurt batido Oikos 900 g (varios sabores): De $100.00 a $82.90 cada uno

Danonino fresa 8 pack: De $48.00 a $36.90

Margarina con o sin sal Primavera 400 g: De $87.00 a $69.90 cada una

Galletas selectas (Príncipe, Marías Doradas, Choxs, Mini Chokis o Bombonetes): A solo $10.00 cada una

Envío gratis en la App y Soriana.com en compras mayores a $299 (vigente del 19 de mayo al 19 de julio de 2026)

Productos Básicos Precíssimo

Aceite vegetal Precíssimo 850 ml: 1 por $31.90 o 2 por $58.90

Pasta para sopa Precíssimo 200 g: 1 por $6.30 o 3 por $15.50

Frijol pinto Precíssimo 908 g: 1 por $22.90 o 2 por $39.90

Frijol negro Precíssimo 908 g: 1 por $22.90 o 2 por $39.90

Cereal Precíssimo bolsa 400 g: 1 por $32.90 o 2 por $54.90

Producto lácteo condensado Precíssimo 380 g: 1 por $22.90 o 2 por $39.90

Café soluble mezclado Precíssimo 200 g: 1 por $69.00 o 2 por $115.90

Helado Precíssimo 4 L: 1 por $149.00 o 2 por $259.90

Cloro regular Precíssimo 3.8 L: 1 por $39.90 o 2 por $67.90

Detergente en polvo lavandería Precíssimo 800 g: 1 por $19.90 o 2 por $34.00

Jabón de barra lavandería Precíssimo 350 g: 1 por $18.50 o 2 por $32.90

Lavatrastes limón Precíssimo 900 ml: 1 por $37.00 o 2 por $64.90

Limpiador multiusos Precíssimo 1 L: 1 por $15.00 o 2 por $26.90

Servilleta blanca Precíssimo 350 hojas: 1 por $34.90 o 2 por $59.90

Toalla de cocina Precíssimo 3 rollos (50 hojas dobles): 1 por $35.00 o 2 por $59.90

Papel higiénico Precíssimo 4 rollos (270 hojas dobles): 1 por $22.90 o 2 por $39.90

Alimento para perro Precíssimo 9 kg: 1 por $215.00 o 2 por $364.90

Limpieza y Cuidado del Hogar

3x2 (Gratis el tercero) en todos los limpiadores para baño

3x2 (Gratis el tercero) en todos los blanqueadores Clorox

3x2 (Gratis el tercero) en todos los productos Vanish

Limpiador Pledge para muebles de madera aerosol 333 g: De $101.00 a $79.90

Limpiador original azul Windex 640 ml: De $79.00 a $54.90

Servilleta Suavel 380 piezas: De $48.00 a $35.00

Detergente líquido Foca 3.78 L: De $148.00 a $114.90

Blanqueador Clorox regular 5.8 L: De $72.00 a $57.90

Quitamanchas en gel ropa color o blanca Vanish 4 L: De $184.00 a $145.90 cada uno

Cuidado Personal, Bebés y Salud

3x2 (Gratis el tercero) en todos los desodorantes Axe, Rexona, Dove, Lady Speed Stick, Speed Stick y Stefano

3x2 (Gratis el tercero) en todo el cuidado bucal Oral-B, Pro, Listerine, Corega, Sensodyne y Arm & Hammer

3x2 (Gratis el tercero) en todos los pañales BB Tips, Kiddies, Fisher-Price y Classic

3x2 (Gratis el tercero) en toda la perfumería para bebés (excepto Precíssimo)

3x2 (Gratis el tercero) en todos los cereales, snacks y papillas pouch para bebés

3x2 (Gratis el tercero) en toda la farmacia (excepto medicamentos controlados, refrigerados, especializados, centro dermo, Electrolit, suplementos y marca Abbott)

4x2 (Compra 4 y paga 2) en todos los cosméticos (excepto departamento de farmacia)

20% de descuento en todos los electrodomésticos y accesorios eléctricos para el cabello (excepto microondas)

Shampoo anti caída o suave y manejable Head & Shoulders (650 ml + 180 ml): De $200.00 a $109.00 cada uno

Tratamiento Fructis hairfood 350 ml: De $105.00 a $64.90 cada uno

Jabón líquido Blumen 1050 ml: De $61.00 a $48.90 cada uno

Jabón en barra Lirio (4 pack 150 g): De $77.00 a $59.00 cada uno

Shampoo 2 en 1 Optims 700 ml: De $100.00 a $56.90

Bebés, Mascotas y Ropa

Compra 1 y llévate el segundo al 50% de descuento en toda la ropa exterior para toda la familia

Arena para gato Trainer’s Choice 5 kg: A solo $63.90

Alimento para perro Mainstay 20 kg: De $679.00 a $499.00

Tecnología, Entretenimiento y Línea Blanca

Pantalla JVC de 70″ 4K Smart TV Roku Frameless: De $11,990.00 a $9,490.00 (18 meses sin intereses, incluye 1,186 puntos)

Pantalla JVC de 55″ 4K Smart TV Roku: De $9,990.00 a $6,490.00 (18 meses sin intereses, incluye 786 puntos)

Pantalla Vios de 43″ Smart FHD con Android (Mod. VI-43T232): Precio especial de $3,490.00 (6 meses sin intereses, incluye 436 puntos)

Refrigerador automático Midea de 15p³ Inverter (Mod. MDRT580MTM46D): Reducido de $14,990.00 a $9,990.00 (18 meses sin intereses, incluye 1,249 puntos)

Lavadora Koblenz Nadia de 23 kg: Reducida de $4,699.00 a $3,990.00 (6 meses sin intereses, incluye 499 puntos)

Consola PS5 Digital Slim Astro Bot / Gran Turismo 7 Bundle (825 GB): Reducida de $11,590.00 a $9,990.00 (18 meses sin intereses, incluye 1,249 puntos)

25% de descuento en todos los aires acondicionados y ventiladores

25% de descuento en toda la juguetería de importación

Las promociones pueden variar según la sucursal

Aunque la campaña tiene cobertura nacional, no todas las promociones aplican exactamente igual en cada establecimiento. Algunos descuentos pueden cambiar dependiendo de la región, el formato de tienda o la existencia de inventario.

Además, ciertas promociones incluyen restricciones específicas, como compras mínimas, productos participantes o beneficios adicionales al utilizar determinados métodos de pago.

Canje con Puntos Soriana YA

Algunos productos entran en el popular canje de puntos que no puedes dejar pasar:

Cerveza Barrilito 325 ml (6 pack botella): De $74.00 a $62.90 canjeando 50 puntos

Cerveza Royal Dutch lager 250 ml: A solo $10.00 canjeando 50 puntos

Atún en agua o aceite Dolores 140 g: De $25.90 a $11.90 canjeando 50 puntos

Galleta Marías Gamesa 510 g: De $60.00 a $37.00 canjeando 50 puntos

Azúcar estándar Valley Foods 900 g: Queda a $14.90 canjeando 100 puntos

Julio Regalado sigue siendo una de las campañas más buscadas por los consumidores

Cada año, Julio Regalado Soriana concentra buena parte del interés de quienes buscan aprovechar descuentos para abastecer la despensa o adquirir productos para el hogar con mejores precios.