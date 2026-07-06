La función secreta de WhatsApp que evita que compartan tus fotos

Las actualizaciones que ha lanzado WhatsApp para la gestión de la privacidad de los mensajes que envías, representan un cambio significativo, que protege tus conversaciones.

Al entablar un diálogo virtual o enviar contenido fotográfico en un chat de la plataforma, la otra persona con la que interactúas tiene la opción de compartir tus textos, fotos y videos a otros, incluso los puede reenviar a grupos dentro de este mismo servicio.

¿Qué funciones puedes bloquear con las actualizaciones de WhatsApp?

Aunque la compañía todavía no reúne estas funciones en un solo apartado, cada herramienta debe habilitarse de manera individual. Este servicio de mensajería instantánea cuenta con cuatro opciones de seguridad que integra:

Chat de incógnito

Privacidad avanzada de chat

Protección IP en llamadas

Ocultar foto de perfil

Cabe resaltar que estas funciones no se encuentran activadas en tu teléfono, por lo que tendrás que acceder a la configuración de tu servicio y accionarlas de manera manual.

¿Cómo evitar que alguien más guarde mis fotografías y conversaciones de WhatsApp?

Privacidad avanzada del chat: Para activar la función secreta que bloquea la exportación del chat, el uso de funciones de IA y el guardado automático de los archivos que compartas, se activa de manera individual dentro de cada conversación que tengas.

Al configurar estas características podrás suprimir las vistas previas de enlaces y para activarla solo tienes que ir a los ajustes de tu conversación en el apartado ‘Privacidad avanzada del chat’.

La herramienta de privacidad en los servicios de mensajería instantánea es fundamentales para proteger la información de los usuarios

Estas actualizaciones tienen la finalidad de seguir ofreciendo herramientas de seguridad que se adapten a todos los usuarios de este servicio. Asimismo, se recomienda mantener actualizada la aplicación para acceder a todas las herramientas y configurar, de acuerdo a las necesidades del usuario.