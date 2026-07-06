MAJA El Grande 2026: el torneo de pesca deportiva que repartirá más de 1.3 millones de pesos en La Paz

Convocatoria para MAJA: El Grande Foto: Cortesía

Del 9 al 12 de julio, La Paz, Baja California Sur, será escenario de uno de los eventos deportivos más importantes del país. MAJA El Grande reunirá a los mejores pescadores de México en una competencia que no solo pondrá en juego una bolsa garantizada superior a los 1.3 millones de pesos, sino que también impulsará el turismo, la economía local y la consolidación de la pesca deportiva como una de las actividades outdoor de mayor crecimiento.

Durante cuatro días, las aguas del Mar de Cortés volverán a convertirse en el escenario donde decenas de equipos buscarán capturar el dorado macho de mayor peso, una modalidad que exige experiencia, estrategia, conocimiento del mar y una gran coordinación entre las tripulaciones.

Consolidado como el segundo torneo de pesca deportiva más importante de México, MAJA El Grande ha evolucionado hasta convertirse en una referencia obligada para pescadores profesionales, aficionados y familias que encuentran en este evento una oportunidad para convivir alrededor de una actividad profundamente ligada a la identidad de Baja California Sur.

Lo que comenzó como una competencia deportiva hoy representa una plataforma que combina deporte, turismo, gastronomía y experiencias para visitantes provenientes de distintos estados del país.

Más de 1.3 millones de pesos garantizados… y un jackpot que puede sorprender

Uno de los principales atractivos de la edición 2026 será la bolsa garantizada de 1.3 millones de pesos, una cifra que confirma el crecimiento del torneo y el interés que despierta entre los mejores equipos del país.

El premio será distribuido de la siguiente manera:

Primer lugar: 600 mil pesos.

600 mil pesos. Segundo lugar: 400 mil pesos.

400 mil pesos. Tercer lugar: 200 mil pesos.

Sin embargo, la emoción no termina ahí.

El torneo volverá a contar con un jackpot, cuyo monto dependerá de las aportaciones realizadas por los competidores durante el evento. En la edición de 2025, esta bolsa adicional alcanzó los cinco millones de pesos, convirtiéndose en uno de los incentivos más importantes del certamen y elevando aún más la expectativa entre los participantes.

A diferencia de otros torneos donde la cantidad de ejemplares puede marcar la diferencia, en MAJA El Grande todo se define por el peso del pez.

Cada embarcación tendrá como objetivo presentar el dorado macho más pesado, una modalidad que requiere precisión, paciencia y conocimiento de las condiciones del mar.

El desafío no será sencillo.

La edición de 2025 dejó una marca difícil de superar, luego de que el ejemplar ganador registrara 48 libras, una referencia que los participantes intentarán romper durante este año.

Convocatoria para MAJA: El Grande Foto: Cortesía

Aunque la competencia deportiva es el eje central del evento, MAJA El Grande ha construido una identidad mucho más amplia.

Año con año, el torneo reúne a familias completas, turistas, empresarios y amantes de las actividades al aire libre, generando una importante derrama económica para hoteles, restaurantes, prestadores de servicios turísticos, comercios y operadores náuticos de La Paz.

Esta combinación ha permitido que el certamen se consolide como uno de los principales motores del turismo deportivo en Baja California Sur.

El impacto trasciende los días de competencia, ya que posiciona a la entidad como un destino ideal para quienes buscan experiencias relacionadas con la naturaleza, el mar y la aventura.

MAJA Sportswear apuesta por el crecimiento de la pesca deportiva

Detrás del crecimiento del torneo se encuentra MAJA Sportswear, firma que ha impulsado el desarrollo del evento con una visión que va más allá del patrocinio.

Para la marca, la pesca deportiva representa una disciplina donde convergen valores como la estrategia, la disciplina, el respeto por el entorno natural y el fortalecimiento de una comunidad apasionada por las actividades outdoor.

En ese sentido, el director general de MAJA Sportswear, Humberto Iriarte, destacó que la empresa busca contribuir al fortalecimiento del deporte mediante la organización de eventos de primer nivel que ayuden a consolidar su crecimiento en México.

Esta apuesta responde también al crecimiento que ha registrado la pesca deportiva en el país durante los últimos años, convirtiéndose en una actividad que atrae tanto a competidores profesionales como a nuevos aficionados.

Un evento que también impulsa el turismo y la gastronomía

La edición 2026 no se limitará a las jornadas de pesca.

El programa contempla diversas actividades dirigidas al público en general que enriquecerán la experiencia de visitantes y habitantes de La Paz.

Entre ellas destacan:

Expo Pesca.

Espacios gastronómicos.

El Gran Ceviche con Causa .

. Primera Carrera de Meseros con Causa.

Estas iniciativas, desarrolladas en coordinación con autoridades estatales y representantes del sector turístico, buscan fortalecer el impacto económico y social del torneo, además de promover la convivencia familiar y el consumo de productos locales.

El resultado es una agenda que convierte a MAJA El Grande en una auténtica fiesta alrededor del mar, donde deporte, gastronomía y solidaridad conviven en un mismo escenario.

Baja California Sur fortalece su liderazgo en el turismo deportivo

Gracias a eventos como MAJA El Grande, Baja California Sur continúa consolidándose como uno de los destinos más importantes del país para la práctica de actividades al aire libre.

Las condiciones naturales del Mar de Cortés, reconocidas internacionalmente por su biodiversidad, convierten a La Paz en un escenario privilegiado para la pesca deportiva.

A ello se suma una infraestructura turística cada vez más sólida, con servicios especializados para embarcaciones, hospedaje y visitantes nacionales e internacionales.

Este tipo de competencias no solo fortalecen la economía regional, sino que también proyectan la imagen de Baja California Sur como un destino donde el deporte y el turismo sostenible pueden desarrollarse de manera conjunta.

Una competencia que fortalece la comunidad outdoor

Más allá de los premios económicos, MAJA El Grande se ha convertido en un punto de encuentro para una comunidad que comparte una misma pasión por el mar.

Cada edición reúne a generaciones de pescadores, patrocinadores, familias y visitantes que encuentran en este torneo una oportunidad para intercambiar experiencias, fortalecer vínculos y celebrar una actividad profundamente arraigada en la cultura sudcaliforniana.

El crecimiento del certamen refleja también el interés de nuevas generaciones por las actividades al aire libre y por un estilo de vida que privilegia el contacto con la naturaleza.

La Paz volverá a ser protagonista

Del 9 al 12 de julio, La Paz vivirá cuatro jornadas donde el deporte, el turismo y la convivencia serán protagonistas.

Mientras decenas de embarcaciones surcan las aguas en busca del dorado ganador, la ciudad ofrecerá una amplia agenda de actividades que permitirán a visitantes y residentes disfrutar de una experiencia integral.

Con una bolsa garantizada superior a 1.3 millones de pesos, un jackpot que promete elevar la emoción de la competencia y un programa que combina deporte, gastronomía y causas sociales, MAJA El Grande 2026 reafirma su lugar como uno de los torneos de pesca deportiva más relevantes de México.

Más que una competencia, el evento representa el crecimiento de una disciplina que gana cada vez más seguidores y confirma que Baja California Sur continúa siendo uno de los grandes referentes nacionales del turismo deportivo y de las experiencias al aire libre.