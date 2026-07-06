Temporada Naranja de La Comer: las mejores ofertas para aprovechar antes del 7 de julio de 2026

Si tienes pendiente surtir la despensa, este es uno de los mejores momentos para hacerlo. La Temporada Naranja de La Comer se encuentra en la recta final de su periodo de ofertas y mantiene descuentos en decenas de productos de consumo diario, además de promociones en artículos para el hogar y categorías especiales que estarán vigentes hasta el 7 de julio de 2026.

Como ocurre cada año, la campaña busca atraer a los consumidores con promociones de compra múltiple que permiten ahorrar al adquirir productos de uso frecuente, tanto en tiendas físicas como en la plataforma de compras en línea.

¿Cuáles son las mejores ofertas de La Comer?

Entre las promociones más atractivas destacan descuentos en alimentos, bebidas y artículos para el hogar.

Promociones 3x2

Los clientes podrán encontrar ofertas como:

Arroz y frijoles SOS.

Sopas Knorr.

Pan dulce Bimbo, Tía Rosa y pastelitos Marinela.

Palomitas para microondas.

Productos del departamento Gourmet.

Vinos y licores participantes.

Suavizantes Ensueño.

Café Golden Hills.

Promociones 4x3

Otra de las promociones disponibles es el 4x3 en botanas Sabritas, una de las ofertas más buscadas durante esta edición de la campaña.

Promociones 2x1

La Comer también mantiene descuentos en categorías específicas como:

Toallas del departamento de blancos.

Balones y pelotas del área de deportes.

¿Hasta cuándo estarán vigentes las ofertas?

Las promociones del folleto actual estarán disponibles únicamente hasta el martes 7 de julio, por lo que quienes quieran aprovechar los descuentos deberán realizar sus compras antes de que concluya el periodo de vigencia. Posteriormente, la cadena renovará su catálogo con nuevas promociones dentro de la Temporada Naranja 2026.

Es importante considerar que algunas ofertas aplican exclusivamente en productos participantes y pueden variar según la disponibilidad de cada sucursal.

Una campaña que sigue compitiendo por el ahorro de los consumidores

Mientras otras cadenas mantienen campañas como Julio Regalado, La Comer apuesta por su Temporada Naranja, una estrategia comercial que año con año reúne promociones en distintas categorías para incentivar las compras del hogar.

Con descuentos en despensa, limpieza, bebidas, vinos y artículos para diferentes departamentos, la campaña se ha convertido en una de las opciones más consultadas por quienes buscan hacer rendir su presupuesto sin esperar a temporadas como el Buen Fin.