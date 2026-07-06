Apertura 2026 de la Liga MX: cuándo inicia, calendario, fechas clave y todo lo que debes saber del regreso del futbol mexicano

Luego de la salida de la Selección Mexicana del Mundial 2026, los aficionados ya comienzan a poner la mirada en el futbol nacional, el cual al parecer ya está listo para dejar atrás el receso mundialista y volver a encender la pasión de millones de aficionados. La Liga MX ya tiene todo para el arranque del Torneo Apertura 2026, una edición que comenzará con un calendario atípico debido a la Copa del Mundo y que promete emociones desde la primera jornada.

Después de varias semanas en las que la atención estuvo centrada en el Mundial 2026, los clubes afinan los últimos detalles para iniciar una nueva batalla por el campeonato. Además del regreso de los equipos tradicionales, este torneo tendrá hechos especiales como la vuelta de un histórico al máximo circuito y varios enfrentamientos competitivos desde las primeras fechas.

¿Cuándo inicia el Apertura 2026 de la Liga MX?

La espera está por terminar. El Apertura 2026 comenzará el jueves 16 de julio, apenas unos días antes de que concluya la Copa del Mundo, en una decisión que modificó la planeación habitual del campeonato mexicano.

El partido encargado de inaugurar la temporada será Necaxa vs Atlante, un duelo que marcará el regreso del conjunto azulgrana a la Primera División después de varios años de ausencia, convirtiéndose en uno de los grandes atractivos del inicio del torneo.

Un calendario diferente por el Mundial 2026

La organización del torneo tuvo que adaptarse al calendario internacional. A diferencia de otros años, el campeonato arrancará mientras todavía se vive el ambiente mundialista.

La fase regular se disputará entre julio y noviembre, mientras que la Liguilla arrancará a finales de ese mes para definir al nuevo campeón antes de cerrar el año, aunque existe un escenario que podría modificar las fechas de la Final.

Los partidos que nadie querrá perderse

Desde que se publicó el calendario oficial quedaron marcadas varias fechas que ya generan expectativa entre la afición.

Clásicos y encuentros más esperados

Entre los compromisos que destacan aparecen:

Cruz Azul vs América (Jornada 8).

(Jornada 8). América vs Chivas , una nueva edición del Clásico Nacional (Jornada 9).

, una nueva edición del Clásico Nacional (Jornada 9). Monterrey vs Tigres , el Clásico Regio (Jornada 8).

, el Clásico Regio (Jornada 8). Pumas vs Cruz Azul (Jornada 11).

(Jornada 11). América vs Monterrey (Jornada 11).

(Jornada 11). Pumas vs América (Jornada 16).

(Jornada 16). Chivas vs Cruz Azul (Jornada 17).

Estos encuentros podrían comenzar a marcar el rumbo de los equipos que buscarán llegar con ventaja a la fase final.

¿Cuándo se jugará la Liguilla?

Si no existen modificaciones extraordinarias, las fechas contempladas son:

Cuartos de Final: 25 al 29 de noviembre.

25 al 29 de noviembre. Semifinales: 2 al 6 de diciembre.

2 al 6 de diciembre. Final: 10 y 13 de diciembre.

Sin embargo, existe la posibilidad de que la serie por el campeonato se dispute hasta el 24 y 27 de diciembre si Toluca logra avanzar a la Final, debido a su participación en la Copa Intercontinental de la FIFA.