¿Qué santo se celebra hoy, lunes 6 de julio de 2026? Esto es todo lo que tienes que saber sobre el acto misericordioso frente a su agresor que la llevó a canonizarse ante millones de creyentes

¿Qué santo se celebra hoy, lunes 6 de julio de 2026? Esto es todo lo que tienes que saber sobre el conmovedor legado que sigue inspirando a millones de creyentes

La tradición del santoral católico sigue siendo una referencia para millones de creyentes alrededor del mundo. Cada día del calendario está dedicado a recordar la vida de hombres y mujeres que dejaron huella por su fe, su entrega y el ejemplo que dieron a las generaciones posteriores.

Este lunes 6 de julio de 2026, la Iglesia Católica conmemora a Santa María Goretti, una joven italiana cuya historia trascendió el paso del tiempo y que hoy es considerada un símbolo de fortaleza, misericordia y perdón.

¿Quién fue Santa María Goretti?

Hablar de Santa María Goretti es recordar una historia marcada por la tragedia, pero también por una extraordinaria muestra de fe.

Nacida en Corinaldo, Italia, en 1890, María creció en una familia humilde que vivía del trabajo en el campo. Desde muy pequeña asumió responsabilidades en el hogar tras la muerte de su padre, mientras su madre trabajaba para sacar adelante a sus hijos.

Su vida cambió para siempre cuando, con apenas 11 años, fue atacada por un joven que intentó abusar de ella. María se resistió y recibió múltiples heridas que terminaron provocando su muerte un día después, el 6 de julio de 1902.

Lo que convirtió su historia en un referente para la Iglesia fue que, durante sus últimas horas de vida, expresó que perdonaba a su agresor y deseaba que algún día pudiera encontrarse con él en el cielo. Ese gesto de misericordia ha sido recordado durante más de un siglo como uno de los mayores ejemplos de perdón dentro del cristianismo.

¿Por qué Santa María Goretti es tan importante para la Iglesia Católica?

La figura de Santa María Goretti ocupa un lugar especial dentro del calendario litúrgico por representar valores como:

El perdón incluso frente a la violencia

La fortaleza espiritual en momentos de adversidad

La fidelidad a sus convicciones hasta las últimas consecuencias

La esperanza y la misericordia como pilares de la vida cristiana

Fue canonizada por el papa Pío XII en 1950 y actualmente es considerada patrona de la juventud, de las víctimas de violencia sexual y de quienes buscan reconciliación y paz interior.

Otros santos que se recuerdan este 6 de julio

Además de Santa María Goretti, el santoral de hoy también recuerda a otras figuras veneradas por la Iglesia Católica:

Santos y beatos del 6 de julio

Santa Ciriaca de Nicomedia

Santa Dominica de Tropea

San Justo de Condat

Santa Monena

San Paladio de Escocia

San Pedro Wang Zuolong

San Rómulo de Fiésole

San Sísoes de Egipto

Beata Nazaria Ignacia

Beata Susana Águeda

¿Qué es el santoral y por qué se consulta todos los días?

El santoral católico es el calendario oficial que asigna una fecha específica para recordar a los santos y beatos reconocidos por la Iglesia. Para muchas familias, revisar qué santo se celebra cada día es una costumbre profundamente arraigada. Además de felicitar a quienes llevan ese nombre, también representa una oportunidad para conocer historias que hablan de fe, solidaridad, sacrificio y esperanza.

Aunque las tradiciones han cambiado con el paso de los años, el santoral continúa siendo una de las inquietudes más frecuentes entre los creyentes, especialmente entre quienes desean saber cuál es la conmemoración religiosa correspondiente a cada fecha.