Resultados Progol Revancha 2341: ganadores de la quiniela de fin de semana

Resultados actualizados de la quiniela Progol Foto: La Crónica

El Progol 2341 volvió a captar la atención de miles de aficionados al fútbol, quienes se mantuvieron pendientes de cada resultado para saber cuántos aciertos tuvieron en la quiniela de fin de semana, que incluyó los partidos del Mundial FIFA 2026.

¿De cuánto fue la bolsa acumulada del Progol 2341?

La Lotería Nacional confirmó que la bolsa acumulada de esta edición alcanzó los 35 millones de pesos, una cifra que superó con amplitud los 5 millones garantizados. Este aumento se debió a que en sorteos previos no hubo ganadores con los 14 aciertos, lo que permitió que el fondo creciera y atrajera a más participantes en la quiniela del fin de semana.

Se trató de una jornada que puso a prueba la intuición de miles de aficionados con una combinación de empates, victorias locales y triunfos visitantes que sorprendieron incluso a los más experimentados.

Progol 2341 resultados completos

Noruega-Inglaterra: V

Argentina-Suiza: L

LA Galaxy-América: L

Pumas-América Cali: V

Benfica-Flaemngo: V

Atl.Go-Fortaleza: L

CRB-Goias: V

Operario-Novorizonti: L

Freddrikstad-Lillestrom: V

GAIS-Elfsborg: L

Copiapo-Everton: V

Cobreloa-La Serena: L

Independiente Rivadavia-Tigre: L

Emelec-Barcelona SC:

Resultados Progol Revancha 2341

Noruega-Inglaterra: V

Argentina-Suiza: L

Avaí-Naúticp: L

San Bernardo-Cuiaba: E

Brommappj-Sorius: V

Guayaquil Citu-Delfin: L

Cuenca-Aucas: V

¿Cómo jugar Progol?

Progol es una quiniela de partidos de futbol nacional e internacional; el objetivo del juego es acertar el resultado de cada juego, pero siempre y cuando sea en los 90 minutos del tiempo regular, es decir, sin contar los tiempos extras y penaltis, en el caso que haya.

La boleta para jugar Progol tiene 14 partidos de futbol próximos a jugarse y tres columnas de casillas para indicar los resultados: local, empate o visita.

Se debe llenar la boleta con lápiz, tinta azul o negra y rellenar las casillas con las predicciones de si el partido lo ganará el equipo local o visitante, o si será empate.

¿Cómo y dónde reclamar tu premio de Progol si resultaste ganador?

Si resultaste ganador de la quiniela 803 de Progol 1/2 Semana, deberás acudir a las oficinas de la Lotería Nacional ubicadas en Av. Insurgentes Sur No. 1397, Col. Insurgentes Mixcoac C.P. 03920.

Por otra parte, en caso de que el premio sea menor a $9,999.99, podrás cobrarlo en agencias de venta directa o expendios, y desde $3,000 en los bancos Santander o Scotiabank.

Cabe señalar que para recibir tu premio deberás contar con tus boletos o constancias de participación digital, puesto que estos son tus comprobantes con los que podrás cobrar el premio, y solo tienes 60 días naturales para hacer el cobro.