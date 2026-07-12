Tarjeta Rosa ¿Qué tiendas aceptan la Tarjeta Rosa en Guanajuato? (Pexels)

El programa de la Tarjeta Rosa se ha consolidado como uno de los apoyos sociales más importantes en el estado de Guanajuato. Diseñado para brindar un impulso financiero a las mujeres de la entidad, una de las dudas más recurrentes entre las beneficiarias es saber con exactitud en qué comercios, tiendas de autoservicio y supermercados es aceptada esta tarjeta para realizar sus compras de primera necesidad.

¿Cuáles son los supermercados y tiendas de autoservicio que la aceptan?

El convenio establecido por el gobierno del estado abarca las principales cadenas comerciales del país con presencia en Guanajuato, permitiendo a las usuarias adquirir alimentos, productos de higiene, ropa y artículos para el hogar. La lista de establecimientos autorizados incluye:

Grupo Walmart: Podrás utilizar tu tarjeta en todas las sucursales de Walmart Supercenter, Bodega Aurrera.

Podrás utilizar tu tarjeta en todas las sucursales de Walmart Supercenter, Bodega Aurrera. Soriana: Válida en sus formatos Soriana Híper, Soriana Súper y Mercado Soriana.

Válida en sus formatos Soriana Híper, Soriana Súper y Mercado Soriana. La Comer y Fresko: Cadenas de autoservicio totalmente habilitadas para recibir este plástico.

¿Cuál es el monto que ofrece la Tarjeta Rosa?

Cabe aclarar que este apoyo social para las mujeres de Guanajuato se entrega de manera bimestral, por lo que las beneficiarias reciben un depósito económico de $1,000 pesos cada dos meses.

¿Cómo puedes solicitar la Tarjeta Rosa y qué requisitos piden?

Si estás interesada en obtener este gran beneficio, debes tomar en cuenta que el programa está dirigido prioritariamente a mujeres de entre 25 y 45 años de edad que sean madres de familia o jefas de hogar. La Secretaría del Nuevo Comienzo dio a conocer que es indispensable solicitar una cita previa para la entrega de documentos y contar con los siguientes requisitos en original y copia:

Identificación oficial vigente (INE) con domicilio en el estado de Guanajuato.

con domicilio en el estado de Guanajuato. Número de folio o código QR (confirmación de la cita previa).

(confirmación de la cita previa). Correo electrónico activo.

activo. Número de teléfono de contacto.

Las autoridades estatales recordaron que, en caso de no contar con alguno de estos requisitos el día de tu cita, no podrá completarse el trámite ni realizarse la entrega del plástico.