Diablos Rojos extiende racha a siete triunfos

Sobresaliente. El pitcheo de los Diablos estuvo impecable. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Diablos Rojos del México no desaprovechó su poder ofensivo y, gracias a un rally de siete carreras en la octava entrada, venció 6-11 a Conspiradores de Querétaro, para barrer la serie en el Estadio Alfredo Harp Helú y de paso extender su marca de victorias consecutivas a siete.

Los bicampeones de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) se despacharon con la cuchara grande y conectaron un total de 15 imparables, ocho de ellos en el octavo episodio.

Diablos toma ventaja desde temprano

Para los escarlatas, este triunfo les da la oportunidad de afianzarse en el liderato de la Zona Sur, con marca de 48-25; mientras que Conspiradores se acerca al sótano, con registro de 30-42.

La carrera de la quiniela llegó temprano para los visitantes, que anotaron con el primero en el orden, Roel Santos, quien recibió base por bolas del abridor Obed Balderas, debutante en la liga; llegó a segunda por golpe a Yangervis Solarte y a tercera por otro golpe a Yorisbel Gracial; finalmente anotó en pisa y corre tras un largo fly de Henry Urrutia.

Intercambio de carreras

Sin embargo, Diablos Rojos estuvo agresivo desde el cierre de la primera entrada, con carreras de Luis Liberato, Jon Singleton, quien conectó cuadrangular, y Julián Ornelas.

Querétaro respondió en la segunda con anotación de Fabricio Macías, impulsado por Daniel Castro. Más tarde, México sumó una más en la cuarta con jonrón por el jardín derecho de Juan Gamboa, mientras que Conspiradores empató la pizarra en la quinta gracias a las carreras de Rainel Rosario y Daniel Castro.

A palazos. Los Diablos manejaron su ofensiva también de manera impecable. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Octava entrada letal

Pero el verdadero poder ofensivo del México se vio en la octava entrada, cuando armó un rally de ocho hits, incluido un cuadrangular de Julián Ornelas, que derivó en siete carreras y marcó el rumbo definitivo del encuentro.

Ya con los escarlatas relajados, Querétaro anotó dos carreras en la novena ante el cerrador Tomohiro Anraku, para dejar la pizarra final en 6-11.

Lo que sigue

Diablos Rojos del México viajará a Quintana Roo para enfrentar a Tigres, mientras que Conspiradores de Querétaro recibirá a los Bravos de León.

Pizarra Final