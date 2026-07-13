Exintegrante de 'La Mansión VIP' vive momentos de terror tras sufrir intento de ataque en su casa (Redes Sociales)

Alan Alapizco, mejor conocido en redes sociales como Maza Clan, y exintegrante de “La Mansión VIP”, denunció a través de sus redes sociales que un par de personas intentó allanar su domicilio por la fuerza, mientras se encontraba en compañía de su esposa y sus dos hijos.

Estos hechos ocurrieron mientras el creador de contenido regresaba a su casa, después de una jornada de trabajo.

¿Qué ocurrió en la casa de Maza Clan?

A través de un video difundido en sus plataformas digitales informó a sus seguidores que el intento de asalto ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada, cuando un par de sujetos presuntamente armados, se presentaron frente a la puerta de su domicilio, golpeándola y tratando de ingresar a la fuerza.

En las imágenes de las cámaras de videovigilancia se puede observar cómo los presuntos implicados intentan abrir la puerta principal. Maza Clan compartió que durante los hechos ocurridos la madrugada del lunes, se encontraba en compañía de su esposa Cindy Cornejo, y sus dos hijos, uno de tres años y otro de un año de edad, por lo que colocó seguros en las puertas mientras los intrusos forcejeaban desde el exterior.

El influencer pide a sus seguidores su cooperación para localizar a los presuntos culpables

Maza Clan, explicó que logró impedir el ingreso de los individuos a su domicilio, por lo que pidió a su comunidad que difundieran su denuncia y ayudar con la localización de los implicados para que “el día de mañana detengan a las dos personas, para yo señalarlas y decir, ¡Estas personas fueron!, mencionó. Asimismo, exigió la intervención de las autoridades del estado en este caso.

¿Quién es Maza Clan?

El creador digital Alan Alapizco, es originario de Sinaloa y saltó a la fama en distintas plataformas digitales por compartir videos de su vida cotidiana y contenido de humor. Aunado a su fama en redes sociales, Maza Clan ganó más notoriedad al participar en el reality show de “La Mansión VIP!”, donde su forma de ser lo posicionó como uno de los integrantes más queridos de esta edición.