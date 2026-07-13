Yahir es el séptimo habitante de la Casa de los Famosos México Así va la lista del reality al momento (Redes Sociales)

Durante los últimos días la “Casa de los Famosos México” ha revelado de forma escalonada quiénes serán los nuevos integrantes de esta cuarta edición.

Este lunes se reveló al séptimo habitante que buscará llevarse el gran premio de esta temporada 2026. Aunque la producción mantuvo el suspenso, las coincidencias han hecho que muchos seguidores comenzaron a especular sobre la identidad del nuevo nuevo participante.

La producción de la Casa de los Famosos revela quién es el séptimo integrante

Gracias a algunos elementos dentro de la animación que se compartió y en la cual destacabá un escenario, instrumentos musicales y la silueta de un hombre, los fans de este reality comenzaron a lanzar diferentes comentarios sobre quién sería el nuevo integrante de la casa más famosa de México.

Tras varias pistas, la televisora finalmente anunció que el cantante Yahir se sumaría a esta cuarta temporada de la Casa de los Famosos.

Con este anuncio, el exacademico, se suma al elenco, asimismo, muchos aseguran que él podría ser uno de los que marquen el tono de la competencia ya que están apostando por un reality más explosivo.

¿Quiénes son los famosos confirmados para la Casa de los Famosos?

La lista de los famosos que participarán aún no se ha concretado, pues solo se han anunciado 7 de los 18 participantes que conformarán esta etapa en la “La Casa de los Famosos”.

El conductor Ernesto Laguardia

La influencer Karina Torres

La actriz Ximena Herrera

El estilista Aldo Rendón

El actor Moisés Peñaloza

La actriz Cynthia Klitbo

El cantante Yahir

¿Cuándo inicia “La Casa de los Famosos”?

Esta cuarta temporada de la Casa de los Famosos México dará inicio el próximo domingo 26 de julio a las 20:30 horas, de acuerdo con información oficial y se transmite a través del canal de Las Estrellas, para su gala inicial y entre semana se podrá sintonizar en Canal 5 y nueve; mientras que para ver la señal en vivo 24/7 y sin censura será por ViX Premium.