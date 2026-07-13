Martimiércoles Chedraui vs Martes de Frescura Walmart: Comparativa de ofertas 14 y 15 de julio

Ofertas en Walmart y Chedraui Los mejores descuentos en frutas y verduras (Crónica Digital)

Martimiércoles Chedraui y Martes de Frescura Walmart marcan el ritmo de las ofertas este 14 y 15 de julio. Ambas cadenas comerciales tienen descuentos en frutas y verduras en las sucursales de todo el país.

Ofertas en frutas Martimiércoles de Chedraui y Martes de Frescura de Walmart

El análisis de frutas comienza con la manzana verde, donde Chedraui ofrece el kilo en $44.50, por debajo de los $54.00 de Walmart. La papaya Maradol también registra una ligera ventaja para la cadena mexican con $39.00 por kilo frente a $40.00.

La piña miel mantiene paridad total al encontrarse en $25.00 por kilo en ambas tiendas. Lo mismo ocurre con el melón chino y el mango Ataulfo, que se ofrecen en $34.00 por kilo.

La tuna blanca presenta una diferencia moderada con $36.50 por kilo en Chedraui y $39.90 en la cadena estadounidense. El contraste más amplio de la categoría aparece en la pera Bosc. Walmart la coloca en $20.00 por kilo, mientras que Chedraui la ofrece en $54.90.

La toronja se vende en Walmart a $29.00 por kilo y en la tienda mexicana a $32.90. En la penca de plátano Chiapas también existe una diferencia favorable para Walmart con $20.00 por kilo frente a $24.90.

Martimiércoles Chedraui vs Martes de Frescura Walmart ofertas en verduras

Las verduras concentran varias de las diferencias más relevantes de la semana. El jitomate saladet se encuentra en $19.90 por kilo en Chedraui y en $21.00 en Walmart, una variación mínima.

La lechuga romana representa uno de los pocos productos donde Walmart registra el precio más bajo con $16.00 por pieza, mientras que Chedraui la ofrece en $22.50.

En calabaza no existe una comparación directa al tratarse de variedades distintas. Walmart promociona la calabaza japonesa en $36.90 por kilo, mientras Chedraui ofrece calabaza italiana en $32.50 por kilo.

El chayote sin espinas se vende en $28.90 por kilo en Chedraui y en $39.90 en Walmart. El ejote también favorece a la misma tienda con $49.90 por kilo frente a $69.00.

La papa blanca registra una de las mayores diferencias dentro de las verduras con $44.90 por kilo en Chedraui y $66.00 en Walmart. La zanahoria mantiene prácticamente el mismo nivel en amas cadenas

La cebolla blanca presenta una diferencia importante al ubicarse en $25.00 por kilo en Chedraui y $42.00 en Walmart. El apio completa la comparativa con $34.90 por kilo en Chedraui frente a $39.90 en Walmart.

Recuerda que los precios pueden variar sin previo aviso durate la clásica semana de ofertas.