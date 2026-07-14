Argentina vs Inglaterra: Horario del Fan Fest del Zócalo para ver el partido del Mundial en vivo Conoce a partir de qué hora podrás ingresar al Fan Fest del Zócalo para ver el partido de Inglaterra vs. Argentina (CUARTOSCURO.COM)

Continúa la fiebre mundialista en la CDMX, y aquí te compartimos los horarios del Fan Fest del Zócalo para ver en vivo el partido de Argentina vs. Inglaterra y conocer quién se instala en la final del Mundial 2026.

Tras la derrota de Francia, España es el primer equipo en convertirse en finalista de esta contienda mundialista; mientras que este miércoles 15 de julio se llevará a cabo el partido de Inglaterra vs. Argentina en el Estadio Atlanta, en Estados Unidos, donde se definirá al último contendiente por la Copa del Mundo 2026.

Y, aunque existen diferentes formas para ver en vivo el enfrentamiento de Inglaterra vs. Argentina, una de ellas es en el FIFA Fan Fest de la CDMX, ubicado en el Zócalo capitalino.

¿A qué hora empieza el Fan Fest en el Zócalo de la CDMX?

A pesar de que el partido de Argentina vs. Inglaterra iniciará hasta la tarde del miércoles 15 de julio, el Fan Fest en el Zócalo abrirá sus puertas para los fanáticos que deseen ver este enfrentamiento en vivo desde las 11:00 horas. Recuerda llegar con anticipación, pues existe cupo limitado y, tras llenarse, ya no podrán pasar más personas.

¿A qué hora juega Argentina vs. Inglaterra?

Aunque la entrada al Fan Fest en el Zócalo de la CDMX será desde las 11:00 horas, el partido de Argentina vs. Inglaterra iniciará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Por lo que, si deseas llegar con anticipación al Fan Fest en el Zócalo para alcanzar buen lugar, deberás contemplar las horas de espera.

Objetos prohibidos para asistir al Fan Fest del Mundial

Asimismo, para que tu entrada al Fan Fest en el Zócalo ocurra sin ningún contratiempo, estos son algunos de los objetos prohibidos:

Alimentos y bebidas de cualquier tipo

Cigarros, encendedores o vapeadores

Mochilas grandes o maletas

Objetos punzocortantes

Punteros láser, luces de bengala o explosivos

Artistas confirmados para el Fan Fest en el Zócalo este miércoles 15 de julio

Además del partido de Argentina vs. Inglaterra, también se presentará la agrupación Insensibles, así como un homenaje a las mujeres que abrieron el camino al fútbol femenil en México.