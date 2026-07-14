Tendencias que no pueden faltar en tu closet este verano: las prendas y accesorios que elevarán cualquier look esta temporada

El verano siempre llega con una renovación del guardarropa. Las altas temperaturas invitan a elegir prendas más frescas, pero que eso no te confunda; ligero no significa renunciar a un look sofisticado.

Esta temporada, la clave son las siluetas relajadas, tejidos ligeros y accesorios llamativos que permitan transformar un conjunto sencillo en uno mucho más elevado.

La clave está en apostar por prendas versátiles que funcionen tanto para una salida casual, como para una comida, una escapada de fin de semana o una reunión con amigos. Así, el estilo se adapta con facilidad a cualquier plan.

Las prendas que dominarán las tendencias de verano

Marcas especializadas en imponer tendencias cada temporada coinciden en rescatar básicos renovados que ofrecen comodidad y múltiples posibilidades de combinación.

Vestidos fluidos

Los vestidos fluidos continúan siendo uno de los favoritos gracias a su comodidad y movimiento.

Tops ligeros

Los corsés con detalles de encaje, playeras de tirantes o bodys, seguirán presentes hasta el final de la temporada. Jugar con tipos de tela o estampados hará la diferencia en tus looks.

Bottoms sueltos

Las minifaldas, las bermudas y los pantalones de corte amplio son ideales para crear outfits frescos sin sacrificar elegancia

Otra de las claves está en elegir prendas fáciles de combinar, lo que permite crear distintos estilos con pocas piezas.

Los colores que marcarán la temporada

Las tonalidades inspiradas en la naturaleza siguen ganando terreno dentro de las tendencias de moda.

Los colores blanco, chocolate y oliva se posicionan entre los favoritos por su versatilidad y porque pueden combinarse fácilmente con accesorios más llamativos o con prendas básicas para lograr un equilibrio visual.

Los accesorios son la clave para transformar cualquier outfit

Si hay un elemento capaz de cambiar por completo un look, son los accesorios. Esta temporada destacan piezas con mayor presencia como los cinturones tipo joya, brazaletes maxi, pañuelos estampados y bolsos en colores vibrantes, ideales para aportar personalidad incluso a los conjuntos más sencillos.

No necesitas parecer arbolito de Navidad; incorporar uno o dos accesorios bien elegidos puede hacer que un outfit básico luzca mucho más actual sin necesidad de renovar por completo tu closet.

Los zapatos que combina con prácticamente todo

En cuanto al calzado, las tendencias favorecen opciones cómodas y fáciles de adaptar a distintos estilos. Las sandalias minimalistas y los tacones pequeños siguen siendo una apuesta segura para los días más cálidos, mientras que los mules mantienen su popularidad gracias a su versatilidad.

Para quienes buscan un contraste más marcado, las botas de ante de caña amplia se han convertido en una alternativa para complementar vestidos, faldas o pantalones ligeros.

¿Cómo crear un guardarropa versátil para toda la temporada?

Más allá de seguir cada tendencia, los especialistas en moda coinciden en que un guardarropa funcional se construye con prendas que puedan combinarse entre sí y adaptarse a diferentes momentos del día.

Invertir en básicos de buena calidad, sumar algunos accesorios protagonistas y elegir colores fáciles de coordinar permite crear múltiples outfits sin necesidad de llenar el clóset de ropa nueva. La versatilidad sigue siendo uno de los conceptos más importantes de la moda actual.

ENDLESS DAYS: Una colección que reúne lo mejor de esta temporada

Estas propuestas pueden encontrarse en distintas marcas de moda. Un ejemplo es Endless Days, la nueva colección de Stradivarius, que reúne vestidos fluidos, tops ligeros, accesorios llamativos, bolsos coloridos y calzado cómodo inspirados en estas tendencias para el verano.

De esta manera, la firma apuesta por prendas que pueden acompañar desde planes espontáneos hasta reuniones más especiales sin perder comodidad ni estilo. Los precios de la colección van desde los ‌$499 MXN por un top, hasta los ‌$849 MXN por pantalones, y la puedes encontrar tanto en su tienda en línea como en sus centros físicos.