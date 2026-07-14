¿Flor Vigna madrugó a la Casa de los Famosos México? Historia y perfil de la habitante confirmada (Redes Sociales)

Se está generando una gran expectativa por conocer a los artistas que conformarán esta nueva edición de la Casa de los Famosos México 2026 y conforme se acerca la fecha de estreno, la producción continúa revelando pistas para conocer a los integrantes que faltan por anunciar.

Luego de que el lunes 13 de julio se confirmara la participación de Yahir se presentaron las pistas del octavo concursante para esta cuarta edición.

Con la silueta de una mujer boxeadora, un atuendo de baile, un micrófono y una playera con la bandera de México de un lado y del otro la de Argentina, por lo que, los seguidores de este reality pudieron confirmar la participación de la influencer.

La argentina Flor Vigna anunció su ingreso a la Casa de los Famosos a través de sus redes sociales

Previo a la revelación, la pelirroja tuvo un error, ya que publicó un mensaje en su redes sociales en donde confirmó su estadía en la Casa de los Famosos.

En el video se observa a la cantante hablar sobre ser elegida para colaborar en un proyecto de gran alcance que sería confirmado este martes, por lo que sus millones de seguidores concluyeron su participación en este reality show.

¿Cuál es la lista de los confirmados para la Casa de los Famosos México 2026?

Hasta el momento ya se han dado a conocer 8 de los participantes de la casa más famosa de México.

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Ximena Herrera

Aldo Rendón

Moisés Peñaloza

Cynthia Klitbo

Yahir

Flor Vigna

Se espera que los nombres de los integrantes sigan apareciendo hasta completar a los participantes de esta cuarta edición de la Casa de los Famosos que dará inicio el próximo 26 de julio a las 20:30 horas.

¿Quién es Flor Vigna?

Florencia Giannina Vigna, mejor conocida como Flor Vigna, es una mujer de 32 años de nacionalidad argentina que saltó a la fama por participar en realities como Combate y Showmatch, Bailando por un sueño y Supernova Génesis, en donde se coronó campeona al derrotar a Alana Flores en su edición 2026 y gracias al apoyo de sus seguidores.