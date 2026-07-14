La obesidad infantil no es un juego estas vacaciones de verano: opciones de alimentos saludables para que los niños disfruten sin descuidar su nutrición

Las vacaciones de verano representan un descanso para los niños, pero también suelen traer cambios en las rutinas que pueden influir en su alimentación. Al pasar más tiempo en casa o realizar actividades al aire libre, es común que aumenten los antojos y las visitas al refrigerador, por lo que elegir alimentos con un buen aporte nutrimental puede marcar la diferencia para el cuidado de su salud.

Especialistas en nutrición recomiendan mantener horarios regulares de comida y ofrecer opciones que, además de ser prácticas, ayuden a cubrir las necesidades de nutrientes propios de la etapa de crecimiento.

¿Qué alimentos conviene incluir durante las vacaciones de verano?

Una alimentación equilibrada para los niños debe integrar distintos grupos de alimentos. Entre las mejores alternativas se encuentran:

Frutas frescas de temporada

Verduras en presentaciones atractivas y fáciles de consumir

Cereales integrales

Lácteos que aporten nutrientes importantes

Fibra que impulse una mejor digestión

Proteínas provenientes de alimentos como huevo, pollo, pescado, legumbres y productos elaborados con leche

La combinación de estos alimentos ayuda a que los pequeños tengan energía para jugar, llevar a cabo actividades recreativas y mantener hábitos saludables incluso fuera del periodo escolar, evitando enfermedades delicadas como la obesidad infantil.

La proteína sigue siendo un nutriente clave durante la infancia

Aunque las clases hagan una pausa en México a partir de este miércoles 15 de julio de 2026, las necesidades nutricionales de los niños no cambian. La proteína continúa siendo un nutriente importante porque participa en diversos procesos relacionados con el crecimiento y desarrollo.

De acuerdo con especialistas en nutrición, también es recomendable incluir alimentos que aporten calcio y vitamina D, ya que ambos nutrientes contribuyen al desarrollo de huesos fuertes dentro de una alimentación balanceada.

Lo más importante, es ofrecer una dieta variada y evitar que las vacaciones se conviertan en un periodo donde predominan únicamente alimentos ultraprocesados o con alto contenido de azúcar.

Ideas sencillas para preparar snacks saludables en casa

Las vacaciones son una oportunidad para involucrar a los niños en la preparación de sus alimentos. Algunas opciones rápidas incluyen:

Parfait de yogurt y fruta

Combina yogurt con fresas, mango, plátano o frutos rojos y agrega avena o granola para aportar fibra.

Smoothie con fruta

Licúa leche o yogurt con frutas naturales para obtener una bebida refrescante y nutritiva.

Brochetas de fruta

Arma brochetas con distintas frutas de temporada y acompáñalas con yogurt como complemento.

Colaciones para llevar

Una opción práctica son productos como Danonino Griego en cualquier presentación, pues no tiene sellos y aporta el valor nutricional necesario por porción.

Mantener buenos hábitos también forma parte de las vacaciones

El descanso escolar no tiene por qué significar dejar de lado una alimentación equilibrada. Mantener horarios de comida, ofrecer agua simple como principal bebida y elegir colaciones con un mejor perfil nutrimental puede ayudar a que los niños disfruten del verano mientras continúan recibiendo nutrientes importantes para su desarrollo.

Actualmente, Danonino Griego ya está disponible en México en dos presentaciones: pouch y el clásico paquete de cuatro piezas, pensado para acompañar desayunos o distintos momentos del día.