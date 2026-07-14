Martes de Frescura en Walmart HOY 14 de julio de 2026: estas son las mejores ofertas en frutas y verduras para ahorrar en el súper

El Martes de Frescura ya está activo en las sucursales de Walmart a nivel nacional así como en su sitio web para realizar una de las compras más importantes del hogar: la despensa. Este 14 de julio de 2026, la cadena de supermercados vuelve a ofrecer descuentos en una amplia selección de frutas, verduras, carnes y mariscos, logrando posicionar este día como uno de los favoritos para quienes desean ahorrar sin sacrificar calidad de lo que consumen.

Actualmente, la empresa mantiene su política de Doble Garantía de Frescura, mediante la cual los consumidores pueden solicitar el cambio o la devolución del dinero si algún producto no cumple con sus expectativas de calidad.

¿Cuáles son las ofertas del Martes de Frescura hoy 14 de julio?

Entre los productos más atractivos de esta jornada destacan varios ingredientes básicos de la cocina mexicana, ideales para preparar desde ensaladas hasta comidas completas.

Frutas y verduras

Sandía roja a $12.90 el kilo

Mango Paraíso a $25.00 el kilo

Manzana Honey Crisp a $34.00 el kilo

Mandarina a $45.00 el kilo

Manzana Gala a $48.00 el kilo

Cerezas a $49.00 el domo de 454 g

Guacamole WeGuac a $69.00 la pieza de 424 g

Carnes, pollos y pescados

Charola de Sushi a $209.00 el empaque de 3 rollos

Pechuga de Pollo sin hueso a $172.00 el kilo

Milanesa de Pollo a $182.00 el kilo

Chuleta de Cerdo ahumada a $132.00 el kilo

Chuleta de Cerdo a $83.00 el kilo

Costilla de Res para asar a $158.00 el kilo

Filete Tilapia a $116.00 el kilo

Barrita Surimi a $126.00 el kilo

Camarón coctelero a $185.00 el kilo

Molida de Res 80/20 a $136.00 el kilo

Arrachera de Res marinada Marketside a $180.00 el empaque de 600 g

Panadería

Paquete de berlinesas Mundial (4 piezas): $46.00

Paquete de donas Mundial (4 piezas): $46.00

Rosca de limón rellena y decorada con lechera: $116.00

Tips para aprovechar mejor el Martes de Frescura

Si buscas que el presupuesto rinda más, conviene seguir las siguientes sugerencias:

Elabora una lista antes de salir de casa

Compara precios entre diferentes supermercados

Compra únicamente lo que realmente consumirás

Aprovecha frutas y verduras de temporada

Revisa la frescura de los productos antes de adquirirlos

¿Hasta cuándo estarán disponibles estas ofertas?

Las promociones del Martes de Frescura Walmart son válidas únicamente durante este martes 14 de julio de 2026, aunque algunos precios pueden variar dependiendo de la sucursal o la disponibilidad del inventario. Por ello, si tienes pensado surtir tu despensa, lo más conveniente es realizar tus compras cuanto antes para encontrar la mayor variedad de productos.