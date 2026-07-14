Martes y Miércoles del Campo Soriana 14 y 15 de julio 2026: las mejores ofertas en frutas, verduras y carnes para ahorrar de verdad esta semana

Julio no deja de sorprender; y en esta ocasión, llega con una nueva edición del Martes y Miércoles del Campo de Soriana, una de las campañas más esperadas por quienes buscan reducir el gasto de la despensa sin sacrificar calidad. Durante este 14 y 15 de julio de 2026, la cadena vuelve a lanzar descuentos en frutas, verduras, carnes y productos frescos, tanto en tiendas físicas como en su plataforma en línea.

Estas promociones representan una oportunidad para que las familias mexicanas puedan comprar alimentos frescos y de primera calidad a precios más accesibles, dando pie al fomento de una alimentación más saludable y balanceada.

¿Cuáles son las ofertas del Martes y Miércoles del Campo en Soriana hoy 14 y 15 de julio?

Entre los productos con descuentos más destacados para esta edición se encuentran:

Frutas y verduras

Aguacate Hass a $42.80 el kilo

Piña Gota de Miel a $16.80 el kilo

Cebolla blanca a $19.80 el kilo

Papaya a $33.80 el kilo

Pera D’Anjou a $31.80 el kilo con 50 Puntos Soriana Ya

Manzana Red Delicious a $31.80 el kilo con 50 Puntos Soriana Ya

Manzana Royal Gala a $42.80 el kilo

Naranja a $34.80 el kilo

Mandarina a $44.80 el kilo

Kiwi a $74.80 el kilo

Cereza a $89.80 el kilo

Pepino verde a $19.80 el kilo

Lechuga Romana a $19.80 la pieza

Chile Jalapeño/Cuaresmeño a $24.80 el kilo

Calabaza Italiana/Criolla a $29.80 el kilo

Chayote sin espinas a $29.80 el kilo

Champiñón blanco o Cremini a granel a $89.90 el kilo

20% de descuento en todas las Ensaladas y Jugos naturales Frutos de Vida

Carnes, pollos y pescados

Pollo entero fresco a $35.90 el kilo

Molida de Res 80/20 a $108.00 el kilo

Pierna de Cerdo con hueso congelada a $56.00 el kilo

Costilla de Res para asar Rancho Don Francisco Selecta a $138.90 el kilo

Pechuga de Pollo sin hueso Pilgrim’s en charola a $158.90 el kilo

Milanesa de Pollo delgada Pilgrim’s en charola a $173.90 el kilo

Alas de Pollo enchiladas a $76.90 el kilo

Medallón de Pechuga de Pollo a $149.00 el kilo

Chuleta ahumada de Cerdo a $109.00 el kilo

T-Bone de Res Rancho Don Francisco Selecta a $329.90 el kilo

Top Sirloin de Res Palomilla Rancho Don Francisco Selecta a $269.90 el kilo

Diezmillo de Res sin hueso Rancho Don Francisco Selecta a $249.90 el kilo

En la compra de 1 K de Filete de Pechuga de Pollo o Milanesa de Pollo, te llevas Gratis 2 estuches de Huevo Bachoco de 12 piezas

Filete de Mojarra de granja congelado a $99.90 el kilo

Camarón chico sin cabeza a $199.00 el kilo

Camarón coctelero chico congelado a $139.00 el kilo

Posta de Basa a $79.90 el kilo

Mero, Cabrilla o Baqueta fresco a $199.00 el kilo

La disponibilidad de algunos artículos puede variar dependiendo de la sucursal, por lo que es recomendable consultar la existencia en la tienda más cercana.

Consejos para aprovechar mejor estas ofertas

Si planeas hacer tus compras esta semana, estos consejos pueden ayudarte a obtener un mayor beneficio:

Elabora una lista antes de salir de casa para evitar compras impulsivas

Compara precios entre diferentes marcas

Prioriza frutas y verduras de temporada

Aprovecha las promociones de Julio Regalado para complementar la despensa

Si realizas compras en línea, verifica la disponibilidad en tu zona antes de finalizar el pedido

¿Hasta cuándo estarán disponibles las promociones?

Las ofertas del Martes y Miércoles del Campo de Soriana estarán vigentes únicamente durante el 14 y 15 de julio de 2026. Después de esa fecha, la cadena actualizará su catálogo con nuevas promociones para la siguiente semana, por lo que quienes buscan ahorrar en alimentos frescos tienen solo dos días para aprovechar estos precios especiales.