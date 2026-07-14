Martes y Miércoles del Campo Soriana 14 y 15 de julio 2026: las mejores ofertas en frutas, verduras y carnes para ahorrar de verdad esta semana

Julio no deja de sorprender; y en esta ocasión, llega con una nueva edición del Martes y Miércoles del Campo de Soriana, una de las campañas más esperadas por quienes buscan reducir el gasto de la despensa sin sacrificar calidad. Durante este 14 y 15 de julio de 2026, la cadena vuelve a lanzar descuentos en frutas, verduras, carnes y productos frescos, tanto en tiendas físicas como en su plataforma en línea.
Estas promociones representan una oportunidad para que las familias mexicanas puedan comprar alimentos frescos y de primera calidad a precios más accesibles, dando pie al fomento de una alimentación más saludable y balanceada.
¿Cuáles son las ofertas del Martes y Miércoles del Campo en Soriana hoy 14 y 15 de julio?
Entre los productos con descuentos más destacados para esta edición se encuentran:
Frutas y verduras
- Aguacate Hass a $42.80 el kilo
- Piña Gota de Miel a $16.80 el kilo
- Cebolla blanca a $19.80 el kilo
- Papaya a $33.80 el kilo
- Pera D’Anjou a $31.80 el kilo con 50 Puntos Soriana Ya
- Manzana Red Delicious a $31.80 el kilo con 50 Puntos Soriana Ya
- Manzana Royal Gala a $42.80 el kilo
- Naranja a $34.80 el kilo
- Mandarina a $44.80 el kilo
- Kiwi a $74.80 el kilo
- Cereza a $89.80 el kilo
- Pepino verde a $19.80 el kilo
- Lechuga Romana a $19.80 la pieza
- Chile Jalapeño/Cuaresmeño a $24.80 el kilo
- Calabaza Italiana/Criolla a $29.80 el kilo
- Chayote sin espinas a $29.80 el kilo
- Champiñón blanco o Cremini a granel a $89.90 el kilo
- 20% de descuento en todas las Ensaladas y Jugos naturales Frutos de Vida
Carnes, pollos y pescados
- Pollo entero fresco a $35.90 el kilo
- Molida de Res 80/20 a $108.00 el kilo
- Pierna de Cerdo con hueso congelada a $56.00 el kilo
- Costilla de Res para asar Rancho Don Francisco Selecta a $138.90 el kilo
- Pechuga de Pollo sin hueso Pilgrim’s en charola a $158.90 el kilo
- Milanesa de Pollo delgada Pilgrim’s en charola a $173.90 el kilo
- Alas de Pollo enchiladas a $76.90 el kilo
- Medallón de Pechuga de Pollo a $149.00 el kilo
- Chuleta ahumada de Cerdo a $109.00 el kilo
- T-Bone de Res Rancho Don Francisco Selecta a $329.90 el kilo
- Top Sirloin de Res Palomilla Rancho Don Francisco Selecta a $269.90 el kilo
- Diezmillo de Res sin hueso Rancho Don Francisco Selecta a $249.90 el kilo
- En la compra de 1 K de Filete de Pechuga de Pollo o Milanesa de Pollo, te llevas Gratis 2 estuches de Huevo Bachoco de 12 piezas
- Filete de Mojarra de granja congelado a $99.90 el kilo
- Camarón chico sin cabeza a $199.00 el kilo
- Camarón coctelero chico congelado a $139.00 el kilo
- Posta de Basa a $79.90 el kilo
- Mero, Cabrilla o Baqueta fresco a $199.00 el kilo
La disponibilidad de algunos artículos puede variar dependiendo de la sucursal, por lo que es recomendable consultar la existencia en la tienda más cercana.
Consejos para aprovechar mejor estas ofertas
Si planeas hacer tus compras esta semana, estos consejos pueden ayudarte a obtener un mayor beneficio:
- Elabora una lista antes de salir de casa para evitar compras impulsivas
- Compara precios entre diferentes marcas
- Prioriza frutas y verduras de temporada
- Aprovecha las promociones de Julio Regalado para complementar la despensa
- Si realizas compras en línea, verifica la disponibilidad en tu zona antes de finalizar el pedido
¿Hasta cuándo estarán disponibles las promociones?
Las ofertas del Martes y Miércoles del Campo de Soriana estarán vigentes únicamente durante el 14 y 15 de julio de 2026. Después de esa fecha, la cadena actualizará su catálogo con nuevas promociones para la siguiente semana, por lo que quienes buscan ahorrar en alimentos frescos tienen solo dos días para aprovechar estos precios especiales.