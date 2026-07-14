Martimiércoles Chedraui 14 y 15 de julio de 2026: las mejores ofertas en frutas y verduras para ahorrar esta semana

Cada semana, miles de familias esperan el Martimiércoles Chedraui, una de las campañas más populares para comprar frutas y verduras a precios más bajos. Durante este 14 y 15 de julio de 2026, la cadena vuelve a lanzar descuentos en productos frescos, una oportunidad para quienes buscan cuidar su presupuesto sin dejar de llevar alimentos de temporada a casa.

En esta edición sobresalen varios productos que suelen formar parte de la despensa diaria, desde cítricos y frutas de temporada hasta verduras indispensables para preparar comidas durante toda la semana.

¿Cuáles son las ofertas del Martimiércoles de Chedraui?

Esta semana, podrás ahorrar en alimentos frescos como:

Limón sin semilla — $16.00/kg

— $16.00/kg Papaya maradol — $22.50/kg

— $22.50/kg Plátano Chiapas — $24.90/kg

— $24.90/kg Mamey — $32.50/kg

— $32.50/kg Melón chino — $34.00/kg

— $34.00/kg Manzana Beaburn — $39.90/kg

— $39.90/kg Pera Bosc — $39.90/kg

— $39.90/kg Manzana Roja mediana — $42.00/kg

— $42.00/kg Pera Bartlett — $42.50 (presentación no especificada)

— $42.50 (presentación no especificada) Durazno rojo — $57.50/kg

— $57.50/kg Fresa Domo 454 g — $59.90 (por envase de 454 g)

— $59.90 (por envase de 454 g) Kiwi — $69.00/kg

— $69.00/kg Cereza natural — $85.00/kg

Ofertas en verduras en Chedraui:

Tomate saladet — $14.50/kg

— $14.50/kg Col blanca — $14.51/kg

— $14.51/kg Jícama — $24.50/kg

— $24.50/kg Aguacate Hass (malla) — $26.50

— $26.50 Brócoli — $29.50/kg

— $29.50/kg Coliflor preenfriada — $39.50/kg (o por pieza, según la presentación en sucursal)

— $39.50/kg (o por pieza, según la presentación en sucursal) Consejos para aprovechar mejor estas ofertas

Tips para aprovechar mejor las ofertas del Martimiércoles de Chedraui

Si planeas hacer tus compras esta semana, estos consejos pueden ayudarte a obtener un mayor beneficio:

Elabora una lista antes de salir de casa para evitar compras impulsivas

Compara precios entre diferentes marcas

Prioriza frutas y verduras de temporada

Aprovecha las promociones de Julio Regalado para complementar la despensa

Si realizas compras en línea, verifica la disponibilidad en tu zona antes de finalizar el pedido

¿Las ofertas aplican en todas las tiendas?

Las promociones del Martimiércoles Chedraui se anuncian a nivel nacional; sin embargo, la disponibilidad puede variar dependiendo de la sucursal y del inventario existente. Los descuentos también pueden encontrarse en compras realizadas a través de la plataforma digital de la cadena, aunque algunos artículos podrían presentar diferencias de existencia según la región.

Una promoción que ya es tradición entre los consumidores

El Martimiércoles Chedraui se ha consolidado como uno de los eventos semanales más esperados por quienes buscan reducir el gasto del supermercado. La combinación de precios especiales en frutas y verduras de temporada permite planear mejor la despensa y aprovechar alimentos frescos sin hacer un desembolso mayor.

Para quienes acostumbran comparar promociones entre distintas cadenas, esta campaña continúa siendo una de las principales referencias para encontrar descuentos en productos del campo durante la mitad de la semana.