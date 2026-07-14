Muere Marie Claire González ¿Qué le pasó a la famosa influencer? (Redes Sociales)

Falleció la empresaria e influencer panameña Marie Claire González, después de que denunciara públicamente a través de sus redes sociales, haber sido víctima de violencia de género y maltrato psicológico, por parte de su expareja.

La noticia de su descenso circuló en varios medios digitales el domingo 12 de julio, lo que generó una serie de reacciones entre sus colegas y seguidores.

La influencer panameña compartió una fotografía en sus redes sociales, en la que mostró hematomas en el rostro

Antes de que circularán los reportes sobre su presunto fallecimiento, la empresaria de 39 años compartió a través de sus plataformas digitales diversos mensajes y una fotografía en la que se observa el rostro de Marie Claire con un conjunto de hematomas y el comentario: “el hecho de que no me haya muerto con todo lo que me ha pasado, confirma que soy un personaje principal”.

Esto generó una oleada de comentarios, ya que también habló de la crisis emocional por la que estaba pasando. Asimismo, difundió un texto que trataba el tema de abuso y maltrato psicológico, en donde también enlistaba las distintas señales de este tipo de violencia. Esto alertó a sus seguidores pues consideraron una denuncia directa de lo que estaba viviendo.

Marie Claire González, dejó una carta en sus plataformas digitales despidiéndose de su familia

También presentó una carta donde manifestaba que había alcanzado su límite, revelando todas las veces que su expareja le causó daño mental minimizando su sufrimiento. Además habló sobre el sufrimiento que le causó su separación y saber que la persona que eligió como nueva pareja se convertiría en otro de sus agresores, descalificado y afectado su autoestima de forma pública.

¿Qué le pasó a la panameña Marie Claire?

Hasta el momento no existe una declaración oficial sobre las causas del presunto fallecimiento y las versiones que circulan en redes sociales no han sido confirmadas por las autoridades o familiares, por lo que también se habla de un presunto suicidio.

Forbes reconoció su trayectoria y empoderamiento femenino

La creadora de contenido Marie Claire González, había sido reconocida por la revista Forbes, como una de las mujeres con más impacto en innovación digital y empoderamiento femenino en Centroamérica.