Mujer narra modus operandi que pone en riesgo a menores en La Roma, CDMX: “Sentí un golpe en la cabeza” Una mujer relató cómo vivió junto a su familia un nuevo modus operandi en el que supuestamente intentan robar a niños (@yosisoyanapau y Pexels)

En redes sociales se viralizó el video de una madre de familia que narró cómo vivió junto a su familia un nuevo modus operandi en el que supuestamente intentan robar niños en La Roma.

Una mujer identificada como @yosisoyanapau compartió un video en TikTok donde relató cómo fue atacada en la cabeza después de que una niña se acercara a jugar con su hijo.

¿Cómo funciona el modus operandi que pone en riesgo a los menores en la CDMX?

De acuerdo con lo narrado por la usuaria, todo comenzó después del partido de México vs. Inglaterra el pasado domingo 5 de julio, cuando la familia salió de un restaurante en La Roma y se dirigió a un parque para que sus dos hijos jugaran con un dron.

En el parque, una niña de aproximadamente 10 años, según recuerda la madre, se acercó a uno de los dos niños para lanzarle espuma en la cara; ante la situación, el menor le pidió permiso a su mamá para jugar con ella.

Después de minutos de juego, repentinamente la madre sintió un fuerte dolor en la cabeza y, al revisarse, notó que estaba sangrando. Tras esto, un policía sujetó a los menores para resguardarlos, mientras siete sujetos golpeaban a su marido.

Ante la situación, la mujer les gritó a los menores para asegurarse de que estuvieran bien, mientras cubría con su cuerpo a su pareja, por lo que recibió una patada que le rompió una costilla.

Al llegar elementos de seguridad, los sujetos que atacaron a la pareja huyeron y la familia fue atendida en una ambulancia.

Tras el incidente, el policía que resguardó a los niños les contó a los padres que reaccionó de esa forma porque reconoció el patrón delictivo en el que distraen a los adultos para sustraer a los menores.

Por su parte, uno de los niños contó que fue la mamá de la niña quien golpeó a la usuaria y le robó el celular.

En un nuevo video, la usuaria @yosisoyanapau compartió que ya acudió con las autoridades pertinentes para levantar la denuncia y dar con los responsables.