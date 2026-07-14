Resultados Lotería Nacional 14 de julio 2026: números ganadores del Sorteo Mayor 4020

Sorteo Mayor 4020 de la Lotería Nacional Este martes 14 de julio se dan a conocer los números ganadores

El Sorteo Mayor 4020 de la Lotería Nacional se celebra este martes 14 de julio bajo la expectativa de miles de participantes, quienes esperan el anunció de los números ganadores, en voz de los niños gritones, que también compartirán quién se llevó el premio mayor de esta edición.

Los cachitos estuvieron dedicadas a la Selección Mexicana de Futbol 2026 en el marco de la Copa del Mundo 2026, torneo en donde México fue anfitrión y jugó cinco partidos en territorio en el país.

¿De cuánto es el premio del Sorteo Mayor 4020?

El Sorteo Mayor 4020 siguió la estructura tradicional del sorteo anterior, con una bolsa total de 66 millones 99 mil pesos. El billete completo vuelve otorgar un premio mayor de 21 millones de pesos, distribuido en tres series de 7 millones cada una.

Quienes adquirieron un cachito de 30 pesos tuvieron acceso a un premio potencial de 350 mil pesos, cifra que mantiene a los Sorteos Mayores entre los favoritos del público.

En total, la edición contempló 18,760 premios y reintegros, volumen que mantiene la expectación en torno a este formato histórico de la Lotería Nacional.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Mayor 4020 de la Lotería Nacional

La ceremonia se transmite a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional. Miles de usuarios se conectarán a la transmisión en tiempo real, en donde se dará a conocer el premio mayor.

¿A qué hora es el Sorteo Mayor 4020 de la Lotería Nacional?

La actividad comienza puntualmente a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Mayor 4020?

Los números ganadores están disponibles en los expendios autorizados y en el verificador digital del sitio oficial de la Lotería Nacional. Esta herramienta permite introducir la serie y el número del billete para conocer en segundos si tuvo premio.

Los listados completos también se publican en redes sociales y canales institucionales para asegurar una consulta rápida y accesible desde cualquier dispositivo.