¿Es real la foto de Messi bañando a Lamine Yamal? Historia de los jugadores que disputarán la final del Mundial

A pocos días de que inicie la gran final de la Copa Mundial 2026, en donde se enfrentarán España y Argentina para llevarse a casa el gran trofeo mundialista, han circulado nuevamente en redes social la fotografía en donde se ve a un joven Lionel Messi y a un pequeño Lamine Yamal compartiendo un memorable momento.

Ahora que estos dos jugadores se enfrentan en la cancha de forma oficial por primera vez, aficionados se preguntan nuevamente si las fotografías publicadas en 2007, en las que se puede ver a Messi bañando al español Lamine, cuando este último era apenas un bebé, son reales.

¿Cuál es la historia de la fotografía de Messi y Lamine?

Durante una entrevista el fotógrafo Joan Monfort confirmó la veracidad de dichas imágenes y explicó que formó parte de una campaña benéfica, que fue organizada por la UNICEF y la Fundación FC en Barcelona, en donde cada mes un futbolista del equipo participaba en una sesión junto a un niño seleccionado en un sorteo.

Hasta ese momento nadie imaginaba que aquel bebé se convertiría en una de las estrellas más reconocidas del futbol a nivel mundial y que compartiría cancha con uno de los jugadores más importantes del balompié.

¿Cuáles fueron los inicios de Lionel Messi?

El argentino Lionel Messi comenzó su carrera futbolística en el Infantil B del FC Barcelona y ascendió rápidamente a pasos agigantados al FC Barcelona, donde debutó tan solo con 16 años en un partido amistoso con el Porto, para celebrar la inauguración del estadio do Dragão.

Un año después se consolidaría oficialmente, el primer capítulo de una gran leyenda del futbol mundial. Durante su estadía con el azulgrana en donde logró:

Cuatro Champions League

Diez Ligas españolas

Tres Mundiales de Clubes

Ocho balones de Oro

Además fue parte de la victoria del Mundial 2022 en Qatar, aunque la lista de los logros del “30″, continúan; hasta el día de hoy lo han consolidado como uno de los mejores futbolistas de la historia.

¿Cuál es la historia de Lamine Yamal?

Lamine Yamal es un joven español que inició su carrera futbolística a los 7 años y su avance en la cancha fue a una velocidad impresionante. En 2023 que se convirtió en el jugador más joven de la FC Barcelona con apenas 15 años.

Gracias a su gran habilidad fue nombrado como el titular más joven de la historia de la Champions League, así como el goleador más joven de la historia en participar en una Supercopa de España.

Gracias a todos sus logros, se incorporó a la selección mayor de España con la que ganó la Eurocopa 2024 y marcando el inicio de una nueva era en el futbol.