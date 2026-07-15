¿Qué hizo Erling Haaland con un antiguo manuscrito vikingo? La historia detrás del proyecto

El manuscrito que adquirió Erling Haaland

El delantero del Manchester City, Erling Haaland, además de ser un crack jugando fútbol, también es un altruista cultural, pues hizo lo que ningún otro jugador ha hecho por la cultura nórdica, ya que participó en un proyecto destinado a acercar al público una de las obras literarias más importantes del legado escandinavo: una antigua saga vikinga, considerada una pieza fundamental para comprender la historia medieval de Noruega y la cultura de los pueblos nórdicos.

¿Qué son las sagas vikingas?

Las sagas vikingas son relatos escritos principalmente entre los siglos XII y XIV que recopilan acontecimientos, leyendas y biografías de personajes que vivieron durante la Era Vikinga.

Aunque muchas de estas historias mezclan hechos reales con elementos legendarios, constituyen una de las principales fuentes para conocer cómo vivían las sociedades nórdicas, cuáles eran sus costumbres y cómo evolucionó la organización política de Escandinavia.

Entre los temas que abordan estas sagas destacan expediciones marítimas, grandes batallas, formación de reinos, genealogías de familias nobles, viajes por Europa, conflictos políticos y tradiciones religiosas.

Hoy en día, estos manuscritos son considerados auténticos tesoros históricos y forman parte del patrimonio documental de Noruega e Islandia.

El manuscrito que adquirió Erling Haaland Foto: Time municipality

¿De qué trata el manuscrito que adquirió Erling Haaland?

De acuerdo con la información oficial, junto con su padre, el exinternacional noruego Alf-Inge Haaland, el futbolista del Manchester City compró la primera edición impresa de las crónicas de Snorri Sturluson, un ejemplar que narra la historia de los reyes nórdicos medievales.

“Quiero que el libro esté siempre abierto para que la gente pueda leer sobre quienes vienen de donde yo vengo, Bryne y Jæren (Bryne es una ciudad dentro del distrito de Jæren)”, dijo el delantero en un comunicado. “Es más fácil sentir la necesidad de leer cuando uno se reconoce en las personas y los lugares de los que se habla”.

Por si fuera poco, se trata del único ejemplar que se conserva del manuscrito de 1594, que consta de dos volúmenes, y deberá exhibirse de forma permanente y estar accesible al público en la biblioteca Bryne.

¿Cuánto costó el manuscrito que compró Erling Haaland?

El libro fue adquirido por Johan Fredrik Odfjell, un empresario noruego y bibliófilo, a través de SD Auction a finales de 2025. Ahora, Haaland y su padre adquirieron esta pieza única por 1.3 millones de coronas noruegas (alrededor de 2 millones 814 mil pesos mexicanos), un récord para la venta de un libro en Noruega.

Ahora, este valioso ejemplar se exhibirá de forma permanente en la biblioteca local de Time, situada en el municipio natal de Haaland en Noruega.

Estamos sumamente agradecidos por este regalo tan generoso», declaró el alcalde del municipio de Time, Andreas Vollsund.

¿Quién fue Snorri Sturluson, autor del manuscrito?

Snorri Sturluson fue un poeta y político islandés del siglo XIII cuyos escritos sobre mitología nórdica e historia nórdica siguen inspirando y entreteniendo a los escandinavos en la actualidad. El libro recientemente adquirido presenta las traducciones de Mattis Storsson, un funcionario judicial del siglo XVI del suroeste de Noruega, quien fue uno de los primeros en traducir el nórdico antiguo al lenguaje vernáculo moderno.

“Los libros les dan a muchas más personas la oportunidad de soñar en grande, ver nuevas posibilidades y encontrar su propio camino”, declaró Haaland en una entrevista respecto a esta adquisicón.