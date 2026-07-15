Su propio infierno: la nueva película de Nicolas Winding Refn con Diego Calva ya tiene fecha de estreno en México

La espera terminó para los seguidores del cine de autor y las historias que desafían las convenciones. Recientemente fue confirmada la fecha de estreno en México de Su propio infierno (Her Private Hell), la más reciente producción del reconocido cineasta Nicolas Winding Refn, responsable de títulos como Drive y The Neon Demon.

La película llegará a las salas mexicanas el próximo 24 de septiembre de 2026 de la mano de MUBI, e impulsada por una mezcla de expectativa, polémica y curiosidad que comenzó desde su presentación en el Festival de Cine de Cannes, donde se convirtió en una de las producciones más comentadas de la edición.

¿De qué trata Su propio infierno?

La historia se desarrolla en una ciudad futurista cubierta por una misteriosa niebla que oculta una amenaza letal y difícil de identificar. En medio de todo esto, una joven marcada por su pasado inicia una búsqueda desesperada para encontrar a su padre.

Al mismo tiempo, un soldado estadounidense emprende su propia misión para rescatar a su hija, atrapada en una situación límite. Ambos caminos terminan entrelazándose en una trama cargada de tensión, misterio y elementos psicológicos que prometen mantenerte con incertidumbre.

La propuesta combina ciencia ficción, thriller psicológico y el característico estilo visual de Refn, conocido por construir universos tan hipnóticos como perturbadores.

Un reparto internacional encabezado por Sophie Thatcher y Diego Calva

Uno de los grandes atractivos de Su propio infierno es su elenco. La producción reúne a figuras que han ganado relevancia en los últimos años dentro de la industria cinematográfica internacional.

Reparto principal de Su propio infierno

Sophie Thatcher

Charles Melton

Kristine Froseth

Havana Rose Liu

Diego Calva

La participación de Diego Calva vuelve a colocar al talento mexicano en una producción de alcance internacional, consolidando la presencia del actor en proyectos de alto perfil y reforzando su crecimiento dentro del cine contemporáneo.

La película que dividió opiniones en Cannes

Desde su primera exhibición pública, Her Private Hell generó reacciones encontradas entre especialistas y críticos. Para algunos, se trata de una de las propuestas más arriesgadas y originales del año; para otros, una obra desafiante que rompe con las estructuras narrativas tradicionales.

Lo que sí parece claro es que la nueva cinta de Nicolas Winding Refn no ha pasado desapercibida. Su estética radical, el tono provocador y la construcción de un universo futurista inquietante la colocaron rápidamente entre los títulos más discutidos del festival francés.

Ese nivel de conversación ha elevado la expectativa rumbo a su llegada a las salas comerciales, especialmente entre quienes siguen la trayectoria del director danés.

¿Cuándo se estrena Su propio infierno en México?

Los espectadores mexicanos podrán ver Su propio infierno a partir del 24 de septiembre de 2026, fecha en la que comenzará su recorrido por las salas de cine del país bajo el sello de MUBI.

Con una historia envuelta en misterio, un reparto internacional y el sello inconfundible de Nicolas Winding Refn, la película apunta a convertirse en una de las propuestas cinematográficas más comentadas del otoño.