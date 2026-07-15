Perfil de Antonela Roccuzzo, esposa de Messi ¿Quién es, a que se dedica y cuántos hijos tiene? (Redes Sociales)

Antonela Roccuzzo, esposa del capitán de la selección de Argentina, es conocida por formar parte de la vida de uno de los jugadores más reconocidos a nivel mundial, Lionel Messi.

La empresaria, influencer y modelo se ha dado a conocer no solo por ser la cónyuge del jugador argentino, sino también por ser una mujer influyente en el mundo deportivo y en las redes sociales.

¿Cómo comenzó la historia de Messi y Antonela?

La historia de Antonela y Messi se da en su infancia, pues compartieron incontables momentos juntos. A pesar de la distancia, la amistad entre ambos perduró, aun cuando el futbolista se mudó a España en 2000 para formar parte de las fuerzas básicas del FC Barcelona.

Tras una visita a su ciudad natal, Leonel y Antonela formalizaron su noviazgo de manera discreta y no fue hasta 2009 que el mismo Messi confirmó públicamente su relación. Finalmente se casaron el 30 de junio de 2017 en Rosario, Argentina.

¿Cuántos hijos tiene Antonela Roccuzzo, esposa de Messi?

La pareja actualmente tiene tres hijos, todos hombres:

Thiago Messi de 13 años

Mateo Messi de 10 años

Ciro Messi de 8 años

¿De donde es Antonela Roccuzzo?

La empresaria, nació en Rosario, Argentina y a sus 38 años ha pasado la mayor parte de su vida en Europa, junto a su esposo y sus hijos. Aunque no ejerce profesionalmente, durante su juventud inició sus estudios de Odontología en la Universidad de Rosario, los cuales no concluyó.

Posteriormente, retomaría su educación en el área de Comunicación Social, pero tras un año cursando su carrera, decidió mudarse a Europa para dedicarse a su familia y negocios.

Antonela Roccuzzo, es una madre amorosa y una empresaria exitosa

Actualmente se desarrolla como modelo, lo que la ha ayudado a obtener millones de seguidores en sus plataformas digitales. A nivel profesional, Antonela Roccuzzo ya cuenta con una marca propia de ropa infantil de lujo.